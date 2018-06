Nissan Qashqai | ora può contare anche su un “assistente” alla guida – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) Il nome è tutto un programma: ProPilot. E a spiegarlo in soldoni, si può dire che il sistema che ora equipaggia l’antesignano di tutti gli sport utility, il, aiuta chi è al volante a frenare, accelerare e sterzare. Comodo, no? Entrando più nello specifico, il ProPilot ha tre funzioni. La prima è quella di Cruise Control “intelligente”, che regola la velocità in base al veicolo che precede, mantenendo le giuste distanze. Poi c’è il Lane Keeping Assist, che agisce sullo sterzo in modo da tenere il mezzo bene al centro della propria corsia. E infine il Traffic Jam Pilot, che letteralmente segue l’auto che precede a una distanza costante,rallentando e fermandosi quando serve, per poi ripartire. Un bell’ausilio, non c’è dubbio, che funziona in autostrada e su strade ad alto scorrimento. Ma attenzione: pur essendo un ...