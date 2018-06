Nilufar Addati si sfoga | “Spero di rivedere Giordano…”

lanostratv

(Di lunedì 18 giugno 2018) Giordano Mazzocchi ein crisi? La smentita dellaIn questo ultimi si è fatto un gran parlare die Giordano Mazzocchi. Il motivo? Un ex corteggiatore ha rivelato sui social di aver avuto una relazione con la giovane ex tronista durante il Trono Classico a Uomini e Donne. Una news, che ha creato un incredibile polverone mediatico, e messo in una posizione assai scomoda la giovane ragazza di origini napoletane. Quest’ultima poi, dopo tanto parlare, è stata invitata da Maria De Filippi in persona nel suo dating show quotidiano per chiarire tutta questa vicenda. E in questa circostanzanon ha potuto far altro che confermare il tutto, chiedendo scusa alla redazione e a tutti i telespettatori. Scuse prontamente accettate dalla conduttrice, la quale però non ha potuto nascondere tutto il suo stupore. Ma non è finita qua perchè in questi giorni...