Nikola Kalinic finge di aver mal di schiena per non giocare gli ultimi 5 minuti di

(Di lunedì 18 giugno 2018)rischia di essere cacciato dalla squadra croata impegnata ai mondiali di Russia. È questa la voce, sempre più insistente nelle ultime ore, in Croazia e riportata da SkySport. L'attaccante del Milan avrebbe finto un mal diper nonglidell'esordio contro la Nigeria.Scrive SkySport:In Croazia ne sono sicuri:, in una conferenza stampa in programma alle 16.15, verrà escluso dalla lista dei 23 di Zlatko Dalic, Ct croato. Alla base della decisione, secondo quanto riportato da 24sata.hr, ci sarebbe un episodio avvenuto durante la partita con la Nigeria. L'attaccante del Milan avrebbe "finto" un mal diper non entrare in campo nell'esordio Mondiale, vista la decisione del Ct di preferirgli i vari Kramaric e Rebic invece di puntare su di lui.La Croazia sfiderà l'Argentina il 21 giugno, in una ...