Nel 2017 riciclate 1 - 8 mln tonnellate di legno : 'Rilegno è al centro dell'economia circolare del legno con quasi 1.800.000 tonnellate recuperate e riciclate dichiara Nicola Semeraro, presidente di Rilegno ma vorrei sottolineare l'importanza della ...

Nel 2017 riciclate 1 - 8 mln tonnellate di legno : 'Rilegno è al centro dell'economia circolare del legno con quasi 1.800.000 tonnellate recuperate e riciclate dichiara Nicola Semeraro, presidente di Rilegno " ma vorrei sottolineare l'importanza ...

Rilegno : Nel 2017 riciclati 1 - 8 milioni di tonnellate di legno : Milano, 18 giu. , askanews, Nel 2017 sono state raccolte e avviate a riciclo quasi 1.800.000 tonnellate di legno con un incremento dei volumi del 10% rispetto all'anno precedente. La gran parte di ...

Migranti - Ue : -44% domande asilo Nel 2017 : 13.22 Diminuisce anche nel 2018 il numero di domande di asilo in Europa, secondo il rapporto dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo). "Il calo significativo del 2017 si è stabilizzato a inizio del 2018": nel 2017 ci sono state 728.470 domande di protezione internazionale nell'Ue, il 44% in meno del 2016. I dati provvisori per inizio 2018 mostrano una stabilizzazione a circa 50.000 domande al mese. I primi tre Paesi di origine dei ...

Maltempo - il rischio idrogeologico Nella città di Messina a valle dei versanti devastati dagli incendi di luglio 2017 : luglio 2017 si è caratterizzato per gli incendi criminali e distruttivi che hanno devastato la vegetazione lungo i versanti incombenti sulla parte settentrionale di Messina, riportati nell’immagine satellitare tratta da Copernicus riportata nel riquadro A. Sulla planimetria tratta dal PAI riportata nella figura allegata con la legenda relativa è stata delimitata con la linea rossa l’area devastata dagli incendi. La situazione del rischio ...

Damiani : rosso di 4 mln Nell'esercizio 2017/2018 : Al 31 marzo 2018 il Gruppo gestisce 63 punti vendita diretti nel mondo, di cui 49 monomarca Damiani, localizzati nelle vie del lusso delle principali città e nei più esclusivi luxury department ...

Senza cibo 2 - 7 milioni di italiani - sprechi per 16 miliardi Nel 2017 - : quanto emerge da un rapporto di Coldiretti sulla povertà alimentare. Le categorie più deboli sono costrette a chiedere aiuto per mangiare attraverso le mense o i pacchi alimentari. Nell'ultimo anno ...

Senza cibo 2 - 7 milioni di italiani - sprechi per 16 miliardi Nel 2017 : Senza cibo 2,7 milioni di italiani, sprechi per 16 miliardi nel 2017 È quanto emerge da un rapporto di Coldiretti sulla povertà alimentare. Le categorie più deboli sono costrette a chiedere aiuto per mangiare attraverso le mense o i pacchi alimentari. Nell'ultimo anno tre italiani su 4 hanno ridotto gli ...

Nel 2017 2 - 7 mln gli italiani senza cibo : Sono 2,7 milioni gli italiani che, nel 2017, sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare attraverso le mense dei poveri o i pacchi alimentar...

Povertà alimentare - Nel 2017 2 - 7 mln gli italiani senza cibo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mef - Nel 2017 liti tributarie pendenti per 50 miliardi di euro : Teleborsa, - Si riduce la durata media del processo tributario nel 2017, anche se ci vuole sempre più di 2 anni . Nel primo grado di giudizio è di 758 giorni , pari a 2 anni ed 1 mese, , con un ...

Mef - Nel 2017 liti tributarie pendenti per 50 miliardi di euro : Si riduce la durata media del processo tributario nel 2017, anche se ci vuole sempre più di 2 anni . Nel primo grado di giudizio è di 758 giorni , pari a 2 anni ed 1 mese, , con un miglioramento di 24 ...

Sangue : oltre 86 mila unità donate a Milano Nel 2017 : In occasione della Giornata mondiale del donatore istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità per il 14 giugno, l’assessore alle Politiche sociali,

FOGGIA - BIMBA RICOVERATA CON SEU : E' IN GRAVI CONDIZIONI/ Ultime notizie : sette casi in Puglia Nel 2017 : FOGGIA, BIMBA RICOVERATA con Seu: l'Unità Crisi dell'Asl convocata per l'infezione batterica. Al vaglio dell'unità tutti i movimenti fatti dalla famiglia della bambina di appena tredici mesi(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 22:33:00 GMT)