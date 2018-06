Nazionale | Mancini | “Ventura non ha tutte le colpe”

Nazionale - la ricetta di Mancini per tornare in vetta : i nomi nuovi - le certezze e su Buffon… : Roberto Mancini, nuovo allenatore della Nazionale italiana, ha parlato della compagine azzurra, pronta a tornare ai vertici dopo un periodo nero con Ventura “Abbiamo un po’ di tempo per cercare di mettere insieme una squadra che possa far bene e qualificarsi agli Europei. In 2 anni la squadra può migliorare tanto”. A parlare del nuovo corso dell’Italia è il ct azzurro, Roberto Mancini, ospite di ‘Radio anch’io ...

Nazionale - Mancini assolve Ventura : 'L'esclusione dal Mondiale? Non è tutta colpa sua' : ... "Ventura? Non credo che abbia tutte le colpe della mancata qualificazione " ha detto l'allenatore jesino a ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Uno prima di parlare di quello che sarà il ...

Nazionale - Mancini : "Riportare l'Italia in alto" : Primo giorno da ct azzurro per Roberto Mancini. "Sono orgoglioso, felice ed emozionato. Sono qui, al momento giusto, per ricostruire e riportare l'Italia in alto", ha dichiarato in conferenza stampa a ...

Nazionale - Mancini : “penso di fare un grande Europeo ma ho in testa il Mondiale” : “Bearzot non mi chiamò nel 1986 perché non chiesi scusa, Sacchi mi lasciò fuori nel 1994 perché non tornai sulla decisione di autoescludermi, nel 1990 Vicini mi convocò ma senza mai schierarmi. Risultato: non ho giocato un minuto di un Mondiale, e la trovo un’assurdità anche se in buona parte la colpa è mia. Ora penso a qualificarmi per l’Europeo e poi a disputarlo alla grande, io gioco sempre per vincere. Ma confesso che ...

Nazionale - Fabbricini : “lasciamo lavorare Mancini” : “Fare un bilancio sul lavoro di Mancini mi pare spericolato dopo appena tre partite, ma tutto sommato i risultati sono stati positivi, il gruppo è giovane, andiamo avanti con fiducia e lasciamo lavorare sereno il nostro ct”. Lo ha detto Roberto Fabbricini oggi a Coverciano a margine della presentazione del libro ‘Soltanto col mio babbo sul tetto d’Europa’ dedicato all’unico ct che in azzurro ha vinto un titolo ...

Italia-Olanda - la Nazionale c’è! Ancora buoni indizi - Mancini è sulla buona strada : La “giovane” Italia di Roberto Mancini soddisfa il pubblico italiano, finalmente gli azzurri piacciono, il progetto è partito col piede giusto La Nazionale di Roberto Mancini dà altre ottime indicazioni. Nel trittico di gare giocate dall’arrivo del neo-Ct, si sono viste le prime trame “Manciniane” ed anche i risultati sono stati di tutto rispetto. La sconfitta contro la forte e motivata Francia che si affacci al ...

Italia - Mancini rivoluziona la Nazionale per l'amichevole con l'Olanda : dal nostro inviato TORINO Lo Stadium dei 7 scudetti bianconeri di fila accende le sue luci per il derby dell'escluse: l'Italia, nell'ultima delle 3 amichevoli con il suo nuovo ct, ospita l'Olanda alla ...

Italia - la conferenza stampa di Mancini e Balotelli dal ritiro della Nazionale : Roberto Mancini e Balotelli hanno risposto alle domande dei cronisti in sala stampa, prima della sfida di lunedì sera contro l'Olanda. Segui la conferenza LIVE sul sito di Skysport.it Nazionale ...

Nazionale - Mancini : “è un’Italia giovane - aiutatela con entusiasmo” : “E’ importante ritrovare entusiasmo per la Nazionale, Cercheremo di fare meglio, ma è una squadra piena di giovani e può creare questo entusiasmo. Certo poi dipende dai risultati”. Così il ct dell’Italia, Roberto Mancini, dopo della partita persa a Nizza contro la Francia, la sua seconda sulla panchina azzurra. Mancini, ai microfoni delle tv a Torino, ha detto che il sostegno che gli appassionati stanno portando alla ...

Nazionale in alto con Mancini? Cosa dice la sua grafia : Dall'analisi della grafia di Roberto Mancini emerge un groviglio di pensieri, di convinzioni e d'incertezze che lo condizionano sempre quando deve prendere delle decisioni. La notevole sensibilità e ...

Nazionale - Mancini chiama a raccolta gli italiani : "Aiutiamo questi ragazzi" : Dopo il 3 a 1 incassato a Nizza, Balotelli e compagni si preparano alla gara amichevole di lunedì sera con l'Olanda. "Importante ritrovare il calore per la Nazionale", sottolinea il Mancio

