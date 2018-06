Nasa e Esa insieme per salvare i ghiacci antartici VIDEO

Una galassia in blu per Hubble : IC 4870 protagonista dell’ultimo scatto del telescopio Nasa-ESA : Ampie e intense pennellate di blu che spiccano sul chiarore delle stelle e assomigliano ad un sistema di laghi dalla forma irregolare. È questo il tratto saliente con cui IC 4870, galassia situata a circa 28 milioni di anni luce dalla Terra, si è mostrata all’obiettivo di Hubble. Lo storico telescopio NASA-ESA, che prosegue imperterrito la sua attività fotografica dopo oltre 28 anni a spasso per il cosmo, ha ritratto IC 4870 con lo ...