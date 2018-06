Napoli | senti Hamsik | le ultime novità sull’offerta dalla Cina

Napoli - senti Sarri : “Futuro? Ecco cosa dico” : Maurizio Sarri ha parlato nel post gara di Napoli-Crotone delle sue intenzioni in merito alla prossima stagione sportiva Maurizio Sarri non si è sottratto alle domande sul futuro dopo la partita vinta dal suo Napoli contro il Crotone. Il tecnico sa bene che serve dare risposte al suo presidente, il quale nel post gara ha mandato qualche frecciata proprio a Sarri, oltre che alla Juventus. Il tecnico ha parlato dunque ai microfoni di Skysport ...

Napoli - senti Allan : “possiamo vincere se…” : Allan ha parlato dell’ennesima bella annata del Napoli in campionato, culminata però col secondo posto ed un sogno sfumato “Continuare con questo allenatore che ci fa giocare bene sarebbe importante, anche noi in campo ci divertiamo. Dispiace non aver vinto ancora nulla, ma possiamo farlo se manteniamo Sarri”. Il centrocampista del Napoli Allan spera che l’allenatore Maurizio Sarri resti sulla panchina degli azzurri. ...

Gadget e biglietti del Napoli : il dirigente azzurro Formisano sentito dal pm : È stato ascoltato dai pm che indagano sui rapporti tra calciatori del Napoli e alcuni imprenditori finiti agli arresti otto giorni fa. Meno di due ore, tanto è durato il faccia a faccia tra Alessandro ...

Far West sul lungomare di Napoli - de Magistris : 'Non consentiremo occupazione violenta' : 'Napoli si sta aprendo al mondo con un volto nuovo e diventa ancora più insopportabile questa violenza inaccettabile. Ormai siamo primi in Italia per turismo e non possiamo consentire a questo manipolo di violenti di usurpare ...