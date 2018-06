Napoli | incidente sul traghetto | la donna investita è in condizioni critiche

Auto caduta dal ponte del traghetto a Napoli : a guidarla era un agente di polizia. Ecco come è avvenuto l'incidente : È un agente della Polizia di Stato l'uomo che era alla guida dell'Auto caduta dal ponte del traghetto in partenza dal porto di Napoli e che ha provocato la morte di un uomo e il...

Napoli - incidente su traghetto : un morto : 23.07 Un morto e un ferito. E' questo il bilancio di un grave incidente avvenuto a bordo di un traghetto in partenza dallo scalo "Immacolatella", nel porto di Napoli e diretto a Palermo. Un'auto, per cause in via di accertamento, ha investito un gruppo di passeggeri indonesiani, schiacciandone due Un 79enne è morto sul colpo. Gravemente ferita invece la figlia dell'uomo, soccorsa e trasportata in ospedale al Cardarelli. Sono in corso indagini ...

