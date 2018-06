Napoli | Hamsik vuole Cina | parlo con Adl

Napoli - senti Hamsik : le ultime novità sull’offerta dalla Cina : Marek Hamsik, capitano del Napoli, potrebbe lasciare il club partenopeo durante l’estate: i colpi di scena sono dietro l’angolo “Sono ancora un giocatore del Napoli, al momento nulla è cambiato ma c’è la possibilità di un trasferimento in Cina”. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, si esprime così sul suo futuro. ”Ho detto al presidente De Laurentiis che c’è questa opportunità ma al momento non ci sono ...

Hamsik : 'Sono ancora del Napoli - ma potrei andare in Cina' : 'Sono ancora un giocatore del Napoli, al momento nulla è cambiato ma c'è la possibilità di un trasferimento in Cina'. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, si esprime così sul suo futuro. 'Ho detto al ...

Napoli - Hamsik conferma : "Potrei andare in Cina" : Marek Hamsik sempre più in direzione Cina. Il capitano del Napoli lo ha lasciato intendere intervenendo ad un evento benefico tenutosi in Slovacchia nella giornata di ieri: "Futuro? Sono ancora un ...

Napoli - il lungo e silenzioso addio di capitan Hamsik : Lo slovacco è sempre più deciso a volare in Cina e lo farà senza aver salutato i suoi tifosi nonostante una storia lunga 11 anni

Napoli - Lobotka 'Siamo in trattativa - mi piacerebbe giocare con Hamsik' : Napoli - In casa Napoli prosegue la caccia ai rinforzi per consegnare a Carlo Ancelotti una squadra competitiva. Dopo l'arrivo in avanti di Verdi dal Bologna, il ds Giuntoli punta a rafforzare il ...

Lobotka : 'Io e Hamsik insieme al Napoli' : ROMA - 'Io al Napoli ? Ci sono contatti da tanto tempo, mi piacerebbe e mi piacerebbe anche giocarci insieme ad Hamsik . Il Celta mi ha chiarito che di fronte ad un'offerta importante mi lascerebbe ...

Napoli - Giuntoli ha scelto l'erede di Hamsik : 'Voglio Fabian Ruiz' : Come riporta il Corriere dello Sport , a fine maggio Giuntoli ha incontrato gli agenti dello spagnolo , a cui - forte anche dell'approvazione di Ancelotti - ha lasciato un messaggio chiaro: ' Voglio ...

Napoli - Verdi alle visite mediche e Hamsik pressa per partire : Roma l'epicentro del mercato del Napoli perché tutte le scelte strategiche passano dalla Capitale, dove Aurelio De Laurentiis risiede e fa affari. A Napoli il presidente si è visto di recente per il ...

Cannavaro si tira indietro : 'Hamsik? Non sarò io a portarlo via da Napoli' : SU SARRI - 'Ha fatto qualcosa di sensazionale, perché quel calcio che ha mostrato con il Napoli ha rappresentato il manifesto della bellezza al mondo intero. L'ho seguito per una mezza giornata a ...

Napoli - Hamsik chiede la cessione e “consiglia” il suo sostituto : Marek Hamsik ha preso una decisione in merito al suo futuro che potrebbe essere cinese: il capitano del Napoli ha segnalato anche il suo erede Marek Hamsik sembra aver deciso, lo slovacco secondo le ultime indiscrezioni avrebbe chiesto di lasciare il Napoli. Il presidente partenopeo De Laurentiis ha provato in tutti i modi a convincere Hamsik a restare ancora un anno, con l’aiuto di Ancelotti, il quale ha telefonato al capitano per una ...

Napoli - Hamsik vuole la Cina e supplica De Laurentiis : 'Lasciami andare' : Presidente, lasciami andare via. Titola così il Corriere dello Sport in edicola oggi, facendo il punto sulla situazione di mercato di Marek Hamsik . Il capitano del Napoli, parlando al telefono con il patron Aurelio De Laurentiis , avrebbe esplicitamente chiesto ...

Napoli - al via il casting per il dopo Hamsik : Nonostante le pretese di De Laurentiis, l'addio del capitano azzurro resta un'ipotesi sempre più fondata: potrebbe essere uno tra Soriano e Praet a raccoglierne il testimone

Napoli - Mertens - altro che Hamsik : "Non giocherò mai in Cina" : Indeciso nel dover scegliere tra scudetto e Mondiale, deciso sul suo futuro. Dries Mertens parla dal Belgio ed è musica per le orecchie dei napoletani, di cui è un idolo: "Non rifiuto quasi mai di ...

Hamsik via da Napoli?/ Il centrocampista slovacco spinge per la cessione in Cina : Marek Hamsik avrebbe chiesto la cessione ad Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista slovacco ha ricevuto richieste dalla Cina, bisogna trovare un accordo che soddisfi anche il Napoli(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:13:00 GMT)