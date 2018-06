Napoli | Fico | per la città no leggi speciali ma attenzione speciale

Audio e testo di Giungla di Lele - il ritorno discografico con il nuovo singolo dedicato a Napoli : Giungla di Lele è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 15 giugno e già disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download. A più di un anno di distanza dalla vittoria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Lele torna in radio e sul mercato discografico con un nuovo progetto: Giungla di Lele è un brano scritto dal cantante stesso e prodotto dal noto Michele ...

Napoli - Fico tende la mano a de Magistris : 'Presto una legge a sostegno dei Comuni' : In visita a Napoli, il presidente della Camera Roberto Fico interviene sul tema dei migranti: 'Non esistono buoni e cattivi, non bisogna polarizzare lo scontro. Ma è chiaro che il problema si risolve ...

Napoli - rubano camion di latticini e finiscono contro il muro : traffico impazzito dal Corso al Vomero : rubano un camion di latticini nella notte ma si vanno a schiantare contro un paletto a piazza Mondragone, rendendo impossibile il passaggio di altri mezzi. Sul posto la polizia. Vista...

Fico al salone del libro di Napoli : 'Bell'iniziativa. E che colpo Ancelotti' : 'Questa iniziativa per la cultura, per l'editoria, per il libro è molto importante. Credo che leggere sia essenziale in un mondo che va velocissimo'. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivando al salone del libro di Napoli che ha aperto i battenti giovedì scorso. Inaugurazione alla quale Fico non ...

Governo M5s-Lega - Fico a Napoli : “Io non tradirò mail il sud”. “La Lega? Non c’è alleanza ma contratto” : “Come si fa il rinnovamento con la Lega? A questa domanda non rispondo. Il contratto con la Lega fa parte della dialettica parlamentare e del lavoro per la formazione di una maggioranza. È solo in questo ambito che ci stiamo muovendo. Sia Di Maio che Salvini hanno già chiarito che si tratta solo di un contratto e non di un’alleanza. Il movimento in ogni caso va per la sua strada e il sud è un elemento fondamentale indipendentemente ...

Vomero in tilt - protesta contro costruzione box/ Napoli - cassonetti in strada e traffico bloccato : Vomero in tilt, protesta contro costruzione box: situazione di tensione a Napoli, in piazza degli Artisti, con i manifestanti che hanno paralizzato il traffico con dei cassonetti (Pubblicato il Wed, 16 May 2018 10:33:00 GMT)

Napoli - la casa d’oro e Swarovski in stile Gomorra del boss del narcotraffico Pasquale Fucito – FOTO : Leoni di porcellana e maniglie di cristallo in stile Gomorra per celebrare la potenza di ‘o Marziano. Così è conosciuto a Napoli Pasquale Fucito, arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di essere a capo di un’organizzazione dedita al narcotraffico. Un lusso sfrenato dal gusto kitsch che ricorda le case dei boss della famiglia Savastano nella serie tv ispirata al romanzo di Roberto Saviano. Tigri, leoni e pavoni ...

Napoli - STUDENTESSA CON SINDROME DI DOWN SI LAUREA CON 110 E LODE/ Lo sportello per gli studenti in difficoltà : NAPOLI, STUDENTESSA con SINDROME di DOWN si LAUREA con 110 e LODE: la splendida storia di Giulia Sauro, ragazza in difficoltà che ha ottenuto il massimo dei voti all'università L'Orientale(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:09:00 GMT)

LIVE Fiorentina-Napoli 1-0 - Simeone fulmina Reina : Napoli in difficoltà : Una partita che vale tantissimo, sia in chiave Europa League, sia in chiave scudetto. Sono questi i temi principali della sfida di Firenze, che vedrà scendere in campo la Fiorentina di mister Stefano Pioli contro il Napoli di mister Maurizio Sarri. I Viola sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan, Sampdoria e Atalanta, capaci di battere rispettivamente Bologna, Cagliari e Genoa, così da rimanere in corsa per un piazzamento ...

Roberto Fico - l’accusa de Le Iene : “Ha una colf in nero nella casa di Napoli”. Lui nega : “È un’amica della mia compagna” : L’accusa è pesante: “Roberto Fico ha una colf in nero”. Lui nega e spiega che si tratta solo di “un’amica della mia compagna Yvonne”. Andrà in onda domenica sera il servizio realizzato da Le Iene sul presidente della Camera, che – secondo quanto raccolto dall’inviato Antonino Monteleone – pagherebbe una colf senza contratto nell’abitazione che divide con la sua fidanzata a Napoli. La ...

Napoli - l'assurdo set fotografico degli sposi : gli scatti sui binari della Cumana : I novelli sposi in posa, il fotografo davanti a loro che mette a fuoco per scattare, ai lati gli assistenti controllano le luci. Tutto normale, se i protagonisti di questa scena sotto i piedi non ...

Le Iene : "Roberto Fico ha una colf in nero a Napoli". Lui prima nega e poi ammette : "È un amica" : Altro che auto blu e scorta. Il problema di Roberto Fico si chiama Imma, è una collaboratrice domestica, una colf, un'amica, una vicina di casa che ogni tanto dà una mano alla compagna del presidente della Camera. Fico finisce al centro delle polemiche per un servizio delle Iene (andrà in onda stasera) che racconta di 500 euro "in nero" a Imma e poi di Roman, un immigrato ucraino, non si sa se con permesso di soggiorno o ...