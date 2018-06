Napoli | choc sulla nave | auto schiaccia due turisti Il terrore negli occhi di un gruppo

Juventus - coro choc dei bianconeri Under 15 : 'Napoli usa il sapone'. Il club annuncia sanzioni : La Juventus Under 15 batte il Napoli 3-0 nella semifinale Final Four Scudetto a San Mauro Pascoli , Forlì-Cesena, , ma cade negli spogliatoi, festeggiando con cori offensivi e discriminatori nei ...

Menu choc : in un pub di Napoli arriva il crostone dedicato a Hitler : 'Per noi è assurdo associare il nome di Hitler, un dittatore sanguinario, a qualcosa da mangiare e abbiamo chiesto al titolare del Pub Baffone crostoneria di Via Bernini a Napoli di togliere dal menù ...

Napoli choc - vandalizzata l'opera in memoria di Pino Daniele ai Quartieri Spagnoli : L'immagine di Pino Daniele con la sua chitarra e i versi di 'A me me piace 'o blues' da questa mattina non danno più il benvenuto a cittadinie turisti a Vico Due Porte a Toledo, all'inizio dei ...

Napoli choc : litiga con i genitori - scappa di casa dalla finestra e precipita : È precipitata dalla finestra ed è caduta al suolo, dal primo piano di una palazzina in via parroco Simeoli, a Pianura. Una 19enne napoletana, è stata soccorsa dal 118 e...

Choc a Napoli - 50enne si denuda davanti a una scolaresca : ricercato in tutta Italia : È ricercato su tutto il territorio nazionale l'uomo di 50 anni finito ieri agli arresti domiciliari per avere importunato sessualmente una scolaresca in gita a Napoli. Il fatto è...

Napoli - choc a piazza Principe Umberto : due carabinieri circondati e feriti da immigrati : Disordini ieri a piazza Principe Umberto, alle spalle della Stazione Centrale. A denunciare l'episodio il Comitato Quartiere Vasto che ha postato foto e video dell'accaduto. 'Gravissimo episodio ...

Napoli - choc a piazza Principe Umberto : due carabinieri circondati e feriti da immigrati : Disordini ieri a piazza Principe Umberto, alle spalle della Stazione Centrale. A denunciare l'episodio il Comitato Quartiere Vasto che ha postato foto e video dell'accaduto. 'Gravissimo episodio ...

Choc a Napoli - 13enne in coma etilico ricoverato in fin di vita al Santobono : Ennesima tragedia che coinvolge un minorenne durante la movida del sabato sera. Un ragazzo di appena tredici anni è giunto intorno alle 23.30 all'Ospedale Santobono con un codice rosso....

Napoli choc. Giù dalla Vela verde morto ventenne di Capodimonte : Si indaga a tutto campo sulla morte di un ventenne di Capodimonte. Il ragazzo, che proprio oggi compiva gli anni,

Napoli choc - precipita da una vela di Scampia : 20enne muore nel giorno del compleanno : In tanti a Scampia oggi hanno sentito un tonfo e dopo poco si sono accorti di un corpo schiacciato sulle scale della vela verde, una delle piramidi di cemento che si stagliano su viale della...

Napoli choc - precipita da una vela di Scampia : morto un 19enne : In tanti a Scampia oggi hanno sentito un tonfo e dopo poco si sono accorti di un corpo schiacciato sulle scale della vela verde, una delle piramidi di cemento che si stagliano su viale della...

Napoli choc - sequestrato coltello a bimbo di 10 anni in una scuola : La Polizia ha sequestrato un coltello con una lama lunga 6,5 centimetri a un alunno di 10 anni che frequenta una scuola elementare di Napoli. Il ragazzino, che frequenta la quinta classe, lo...

Napoli choc - sequestrato coltello a bimbo di 10 anni in una scuola : Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, in una scuola primaria per un bambino armato di coltello. ...

Choc a Napoli - agguato nella notte a piazza Trieste e Trento : 18enne ferito a colpi di arma da fuoco : Sparatoria nella notte nel cuore di Napoli. Un giovane di 18 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco in piazza Trieste e Trento, a due passi dal Plebiscito simbolo di Napoli....