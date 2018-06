NAPOLI | AUTO SCHIACCIA DUE TURISTI SU UN TRAGHETTO | UN MORTO Ultime notizie | figlia

NAPOLI - choc sulla nave : auto schiaccia due turisti. Il terrore negli occhi di un gruppo di ragazzi : 'Mi si gela il sangue...A pensare che ho la responsabilità di 25 ragazzi di 11 anni in viaggio con me'. Gaetano Lomonaco è il dirigente di una società di calcio di Alcamo, sulle prime, abbastanza ...

Orrore a NAPOLI : nel traghetto auto precipita e uccide un passeggero : Un traghetto in partenza per la Sicilia dallo scalo 'Immacolatella' è stato teatro di un drammatico fatto di cronaca. Un' auto vettura all'interno dell'imbarcazione è precipita ta dal ponte su due ...

NAPOLI - algerino potresta contro auto che non si ferma sulle strisce pedonali : accoltellato da tre giovani : Stava attraversando sulle strisce pedonali ma un’ auto non si era ferma ta. Lui si è lamentato, e i tre giovani a bordo sono scesi dalla vettura per accoltellarlo. È successo a Napoli la sera di lunedì 11 giugno intorno alle ore 23. Un cittadino algerino di 53 anni è stato colpito più volte con una lama all’addome da tre ragazzi, tra i quali anche un 17enne. Sono stati i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania a notare ...

NAPOLI - Giuseppe non ce l'ha fatta : morto dopo tre settimane dallo schianto in auto : dopo giorni di agonia, non ce l'ha fatta a sopravvivere. E' morto all'ospedale Cardarelli di Napoli Giuseppe Amato, dove era ricoverato da alcune settimane, in seguito al tragico incidente avvenuto ...