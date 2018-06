Mussolini | “Salvini? Nostro leader” Su via per Almirante | “A Carlo Giuliani è dedicata

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) “Salvini? È illeader. Berlusconi aveva detto che chi prendeva un voto in più diventava leader del centrodestra. Quindi, Forza Italia fa molto male a non partecipare a questo governo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Morning Show, su Radio Padova, dalla europarlamentare di Forza Italia, Alessandra, che si rende protagonista di un battibecco pepato coi due timonieri della trasmissione, Barry Mason ed Alberto Gottardo. “Un grande pezzo del programma di questo governo è quello di Salvini” – continua – “In più, proprio l’Europa vorrebbe una posizione di Forza Italia a puntello di questo governo. E invece noi siamo fuori, con il Pd, e se c’è qualcosa che non si doveva fare era stare con il Pd. Questa cosa mi fa vomitare. Le ong dirottate e i porti italiani chiusi? Salvini ha fatto benissimo, è l’unica ...