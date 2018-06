Movimento Animalista | Donna aggredita da randagi

romadailynews

(Di lunedì 18 giugno 2018) Roma – Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi delpresieduto dall’on. Michela Vittoria Brambilla, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Unae’ stataieri mattina da tre canimentre passeggiava con il suo cucciolo di cane a Villa Pamphili. Roma e’ diventata la Capitale del degrado e dell’insicurezza”. “La colpa e’ della sindaca Raggi che non garantisce i controlli nei parchi urbani e non applica la Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997 n. 34. Il fenomeno delsmo si argina con delle politiche di responsabilità e non con dei tagli indiscriminati alla loro tutela”. “Gli animali vaganti sono in continuo aumento nell’Urbe. Non e’ ancora emergenza, ma potrebbe diventarlo. Serve un piano straordinario per la sterilizzazione della popolazione ...