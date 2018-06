MotoGp – Test Montmelò | spavento per Petrucci | “sono caduto a 250km h! Ho spaccato casco

MotoGp - le novità dei test di Barcellona : dalla Honda nera e alla Ducati con telaio rinforzato : Il giorno seguente alla vittoria di Jorge Lorenzo, molti team , a eccezione delle Ducati ufficiali, sono rimasti al Montmeló per una giornata di test. Molte le novità provate a Barcellona: un nuovo ...

Diretta / Test MotoGp Catalogna 2018 streaming video e tv. Iannone sempre i leader - i tempi (18 giugno) : Test Motogp Catalogna 2018: info streaming video e tv della giornata di prove alla pista del Montmelò. tempi, orari e classifiche dei protagonisti di questo mondiale.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:05:00 GMT)

LIVE MotoGp - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : 18 giugno. Iannone davanti a tutti - Valentino Rossi attende : In questo senso trovare delle nuove soluzioni, in vista dei pRossimi round, è fondamentale OASport vi offre la DIRETTA LIVE dei Test di Barcellona 2018 riservati al Mondiale di MotoGP: cronaca in ...

MotoGp – Test Montmelò : Iannone davanti a tutti - l’aggiornamento delle 13.00 [TEMPI] : Iannone in Testa a metà giornata ai Test del Montmelò: i tempi aggiornati alle 13.00 Dopo la gara di ieri al Montmelò, i piloti della MotoGp sono tornati in pista oggi per un’importante giornata di Test. Da Iannone a Valentino Rossi, i campioni delle due ruote, tranne i piloti Ducati, stanno girando sul circuito di Catalunya. Alle 13.00 il primo nella classifica dei tempi è Andrea Iannone, che sta Testando il nuovo motore della Suzuki. ...

Diretta / Test MotoGp Catalogna 2018 streaming video e tv. I tempi : Iannone primo con margine (oggi 18 giugno) : Test Motogp Catalogna 2018: info streaming video e tv della giornata di prove alla pista del Montmelò. tempi, orari e classifiche dei protagonisti di questo mondiale.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 12:07:00 GMT)

DIRETTA / Test MotoGp Catalogna 2018 streaming video e tv - tempi : Rabat parte forte! (oggi 18 giugno) : Test Motogp Catalogna 2018: info streaming video e tv della giornata di prove alla pista del Montmelò. tempi, orari e classifiche dei protagonisti di questo mondiale.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 11:00:00 GMT)

LIVE MotoGp - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : In questo senso trovare delle nuove soluzioni, in vista dei prossimi round, è fondamentale OASport vi offre la DIRETTA LIVE dei Test di Barcellona 2018 riservati al Mondiale di MotoGP: cronaca in ...

LIVE MotoGp - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei Test di Barcellona 2018 riservati al Mondiale di MotoGP. Reduci dal round iridato, su questo stesso tracciato, che ha visto il trionfo di Jorge Lorenzo, la pista catalana, viste le sue caratteristiche, è sempre stata ideale per girare e mettere anche alla “frusta” le moto, richiedendo molto da ogni punto di vista: potenza, accelerazione e guidabilità. Yamaha, Ducati e Honda saranno a ...

Test MotoGp Barcellona 2018 : orario d’inizio e come vederli in tv : Oggi, lunedì 18 giugno il Circus del Mondiale 2018 di MotoGP, reduce dal settimo round iridato sul tracciato del Montmeló, resterà un’altra giornata sul tracciato catalano per una sessione di Test ufficiale che coinvolgerà i team. La pista di Barcellona, viste le sue caratteristiche, è sempre stata ideale per girare e mettere anche alla “frusta” le moto, richiedendo molto da ogni punto di vista: potenza, accelerazione e ...

Test MotoGp Catalogna 2018/ Streaming video e diretta tv - orario e tempi della sessione (oggi 18 giugno) : Test Motogp Catalogna 2018: info Streaming video e tv della giornata di prove alla pista del Montmelò. tempi, orari e classifiche dei protagonisti di questo mondiale.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 03:55:00 GMT)

Classifica Mondiale MotoGp 2018 : Marc Marquez allunga in testa - +27 su Valentino Rossi. Lorenzo e Dovizioso attardati : Marc Marquez si conferma in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie al secondo posto conquistato nel GP di Catalogna, ha allungato ulteriormente: ora ha 27 punti di vantaggio su Valentino Rossi che a Barcellona ha chiuso in terza posizione. Jorge Lorenzo ha infilato il secondo successo consecutivo dopo quello del Mugello ma è comunque lontano 49 punti dalla vetta, proprio come Andrea Dovizioso che è caduto ...

MotoGp - domani (18 giugno) i Test a Barcellona : orario d’inizio e come seguirli in tempo reale : I piloti della MotoGP non hanno finito le proprie fatiche sul tracciato del Montmelò e nella giornata di lunedì 18 giugno, infatti, saranno nuovamente impegnati in una giornata di Test ufficiali sul tracciato catalano. I protagonisti della classe regina, dunque, avranno a disposizione la pista di Barcellona per otto ore per affinare ulteriormente le moto prima della sosta di luglio. Nelle scorse settimane tra Mugello e proprio Montmelò, tutti i ...

MotoGp - GP Catalunya. Andrea Dovizioso in testa nel warm up : La gara di MotoGP scatta alle 14: sarà possibile seguirla anche in live streaming su skysport.it e sull'app di Sky Sport. 1 A. Dovizioso 1:39.571 2 T. RABAT +0.082 3 V. ROSSI +0.085 4 M. MARQUEZ +0.

MotoGp - GP Catalogna 2018 : warm-up - risultati e classifica. Andrea Dovizioso in testa! Valentino Rossi rinasce ed è terzo : Andrea Dovizioso mette subito in chiaro le cose e stampa il miglior tempo nel warm-up del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese si è scatenato nella seconda parte del turno e ha siglato un interessante 1:39:571, ribadendo la sua candidatura al successo nella gara prevista per oggi pomeriggio. Il pilota della Ducati ha un ottimo passo, con la coppia di soft riesce a fare la differenza e può puntare in alto, ...