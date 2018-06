MotoGP | Test Barcellona 2018 | Marc Marquez è il più veloce davanti a Iannone | le Yamaha

MotoGP Test Montmelò - comanda Marquez; Iannone è 2° - Rossi 14° : di Marc Marquez il miglior tempo alla fine della giornata di Test svolta al Montmelò all'indomani del GP di Catalogna. Lo spagnolo della Honda ha staccato il tempo di 1'38"916, proprio nel finale ...

MotoGP – Test Montmelò : giornata di prove terminata - Marquez davanti a tutti! Nuovo serbatoio per Rossi : Marc Marquez davanti a tutti al termine della giornata di Test al Montmelò: lavoro comparativo per Valentino Rossi E’ terminata un’importante giornata di Test al Montmelò. Dopo il Gp di Catalunya, disputato ieri sul circuito spagnolo, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per Testare novità che potrebbero rivelarsi fondamentali per il resto della stagione. La caduta di Petrucci ha spaventato il team Pramac, ma il pilota ...

MotoGP – Test Montmelò - importanti novità per Valentino Rossi : ecco cosa ha provato il Dottore : importanti novità per Valentino Rossi ai Test del Montmelò: il Dottore prova un nuovo serbatoio Stanno per concludersi i Test del Montmelò. Dopo il Gp di Catalunya i piloti della MotoGp sono tornati in pista sul circuito spagnolo per un’importante giornata di prove. Occhi puntati sulla Yamaha, che cerca soluzioni ai problemi, per disputare una seconda parte di stagione positiva. Valentino Rossi ha provato oggi un nuovo serbatoio: il ...

MotoGP – Test Montmelò - spavento per Petrucci : “sono caduto a 250km/h! Ho spaccato casco e tuta - ecco come sto” : spavento in casa Pramac: caduta a 250km/h per Danilo Petrucci nei Test del Montmelò E’ in corso, al Montmelò, una giornata di Test per la MotoGp. Il team ufficiale Ducati ha deciso di non prendere parte alle prove che si stanno disputando sul circuito spagnolo, ma la Pramac è in posta per lavorare sodo sulla moto. Giornata di lavoro conclusa con una terribile caduta per Danilo Petrucci. Il ternano è caduto in curva 9 mentre provava il ...

MotoGP - le novità dei test di Barcellona : dalla Honda nera e alla Ducati con telaio rinforzato : Il giorno seguente alla vittoria di Jorge Lorenzo, molti team , a eccezione delle Ducati ufficiali, sono rimasti al Montmeló per una giornata di test. Molte le novità provate a Barcellona: un nuovo ...

MotoGP – Test Montmelò : Iannone davanti a tutti - l’aggiornamento delle 13.00 [TEMPI] : Iannone in Testa a metà giornata ai Test del Montmelò: i tempi aggiornati alle 13.00 Dopo la gara di ieri al Montmelò, i piloti della MotoGp sono tornati in pista oggi per un’importante giornata di Test. Da Iannone a Valentino Rossi, i campioni delle due ruote, tranne i piloti Ducati, stanno girando sul circuito di Catalunya. Alle 13.00 il primo nella classifica dei tempi è Andrea Iannone, che sta Testando il nuovo motore della Suzuki. ...

LIVE MotoGP - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei Test di Barcellona 2018 riservati al Mondiale di MotoGP. Reduci dal round iridato, su questo stesso tracciato, che ha visto il trionfo di Jorge Lorenzo, la pista catalana, viste le sue caratteristiche, è sempre stata ideale per girare e mettere anche alla “frusta” le moto, richiedendo molto da ogni punto di vista: potenza, accelerazione e guidabilità. Yamaha, Ducati e Honda saranno a ...

Test MotoGP Barcellona 2018 : orario d’inizio e come vederli in tv : Oggi, lunedì 18 giugno il Circus del Mondiale 2018 di MotoGP, reduce dal settimo round iridato sul tracciato del Montmeló, resterà un’altra giornata sul tracciato catalano per una sessione di Test ufficiale che coinvolgerà i team. La pista di Barcellona, viste le sue caratteristiche, è sempre stata ideale per girare e mettere anche alla “frusta” le moto, richiedendo molto da ogni punto di vista: potenza, accelerazione e ...