MotoGp | Miller con Pramac anche nel 2019

MotoGp – Ora è ufficiale : Jack Miller nel 2019 sarà in sella ad una Ducati Pramac : Jack Miller sarà per un altro anno un pilota della Ducati Pramac, firmato il rinnovo di contratto con il team di Francesco Guidotti Jack Miller sarà anche nel 2019 un pilota della Ducati Pramac e come Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci (del team ufficiale) siederà in sella alla Desmosedici GP 19. Un bel salto di qualità per l’inglese, che con la dipartita di Petrux, diventa il pilota di punta del team di Francesco Guidotti. Miller, che ...

MotoGp Ducati - Ciabatti : «la scelta sarà su Danilo Petrucci e Jack Miller» : TORINO - Nonostante la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello non è migliorato il rapporto ormai logoro e probabilmente mai idilliaco tra lo spagnolo e la Ducati. Ai microfoni di Radio 24 il direttore ...

MotoGp - mercato piloti : Honda HRC pensa a Miller al posto di Pedrosa - ma lui avrebbe rifiutato : A pochi attimi dall'inizio del Gran Premio d'Italia , una notizia di mercato è piombata sulla griglia di partenza del Mugello. Si tratta di un'indiscrezione al momento, ma la Honda HRC avrebbe ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Tra Petrucci e Miller non mi cambia niente» : TORINO -Andrea Dovizioso ha parlato ai microfoni di Sky sulle proprie possibilità di rimanere in lotta per il Mondiale, in occasione della presentazione del suo nuovo libro 'Asfalto', : ' Il GP del ...

MotoGp Ducati - Miller : «La decisone sul mio futuro dipende da Borgo Panigale» : TORINO - Jack Miller è uno dei candidati a prendere il posto di Lorenzo nel team Ducati ufficiale, ma sembra concentrato principalmente a confermare quanto di buono fatto in questo inizio di 2018 con ...

MotoGp - GP Austin 2018 - Miller : 'Ho cercato di scusarmi con Lorenzo - ma…' : Dopo le fatiche in qualifica, Jack Miller è partito dalla 18esima casella in griglia nel GP delle Americhe , ma è riuscito a risalire fino alla nona posizione. Una gara all'attacco non senza qualche ...

MotoGp Usa - Miller : «Bisogna controllare meglio le lotte in pista» : AUSTIN - Il Gran Premio d'Argentina per Jack Miller è stato sicuramente da ricordare. Prima la pole position e poi una gara da protagonista culminata con un buon quarto posto. Per l'australiano della ...

MotoGp Usa - Miller : «Quest'anno ho una moto competitiva» : AUSTIN - Per Jack Miller il Gran Premio d'Argentina è stato sicuramente da ricordare. Prima la pole position e poi una gara da protagonista culminata con un buon quarto posto. Per l'australiano della ...

MotoGp - GP Austin 2018 : la conferenza. Miller : 'Rischiamo la vita'. Dovizioso : 'Questa stagione sarà diversa'