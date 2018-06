MotoGP | le novità dei test di Barcellona | dalla Honda nera e alla Ducati con telaio

MotoGP - GP Catalunya. Tutte le novità del regolamento : Gomme extra per chi passa dalla Q1 alla Q2 I piloti che dalla Q1 passeranno in Q2 avranno a disposizione set aggiuntivi di pneumatici secondo questi criteri: 1, In condizioni di asciutto il pilota ...

MotoGP – Incidente Pirro - interviene la Race Direction : importanti novità per le wild card : La Race Direction rende l’airbag obbligatorio per tutti: l’Incidente di Michele Pirro al Mugello ha costretto i piani alti del Motomondiale a prendere provvedimenti Due settimane fa, al Mugello, Michele Pirro ha spaventato tutti gli spettatori per il terribile Incidente che lo ha visto protagonista durante le Fp2 del Gp d’Italia. Il pilota italiano, collaudatore Ducati, non indossava l’airbag, non obbligatorio per le wild ...