MotoGp Catalogna | Domenicali | «Ora abbiamo due piloti in grado di vincere»

MotoGp - GP Catalogna 2018 : l’amara vittoria Ducati - Marc Marquez può sorridere e Valentino Rossi… : Il settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio ed il secondo successo consecutivo di Jorge Lorenzo, in sella alla Ducati, ha un sapore decisamente particolare per entrambi. Il maiorchino, trionfatore per la sesta volta sul circuito di Barcellona (Spagna), ha messo in mostra una guida da maestro. La GP18 sembrava la Yamaha di un paio di stagioni fa, tra la mani dell’asso iberico. Preciso in curva e deciso in frenata, ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Valentino Rossi fa la differenza ma la Yamaha…. : “Il nostro obiettivo è quello di tornare competitivi per vincere. Mi sento l’antagonista di Marquez come ha detto lui? Non mi sento niente. Io cerco di fare più punti possibile, essere secondo è buono e ho allungato su chi mi insegue”.-- Con queste parole Valentino Rossi ha commentato il terzo posto del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro italiano, approfittando anche della caduta di Andrea Dovizioso, ha ...

MotoGp Catalogna - Dovizioso : «Ho fatto un errore - ero al limite» : BARCELLONA - Una caduta che lo fa scivolare in classifica e lo condanna al terzo ritiro nelle ultime quattro gare. Andrea Dovizioso ha 49 punti di ritardo sul capolista Marquez e la sua corsa verso il ...

MotoGp Catalogna - Rossi : «Ho tenuto un buon passo - sono contento» : BARCELLONA - Per Valentino Rossi è arrivato un altro terzo posto. Il Dottore contnua così ad essere secondo in classifica dietro a Marquez, primo indiscusso. Rossi ha aumentato il suo ritmo nella ...

Pagelle MotoGp - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo gongola - la Ducati si mangia le mani. Valentino Rossi concreto : LE Pagelle DEL GP DI Catalogna 2018, CLASSE MotoGP Jorge Lorenzo, 10: sotto sotto, il maiorchino sta godendo da matti…La Ducati in questi due anni non lo ha capito e coccolato come avrebbe voluto. Si è sentito sminuito: lui, cinque volte campione del mondo, messo in secondo piano rispetto ad Andrea Dovizioso. Nel frattempo, tuttavia, Lorenzo ha capito la Ducati ed ora riesce a guidarla, finalmente, come avrebbe sempre voluto. I numeri ...

MotoGp - Catalogna : vince ancora Lorenzo davanti a Marquez e Rossi : Jorge Lorenzo bissa il successo di due settimane fa al Mugello e si porta a casa un'altra vittoria fondamentale nel gran premio di casa in Catalogna, a Montmelò. Il pilota spagnolo della Ducati è stato praticamente perfetto e dopo la pole position conquistata ieri pomeriggio è stato bravo anche in gara e che ha dovuto solo rimettere al suo posto Marc Marquez che alla partenza si era messo davanti a tutti. Il campione del mondo in carica ha ...

