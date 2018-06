Moto – IGP 250gp | Pozzo e Caccamo primeggiano nelle rispettive classi

sportfair

(Di lunedì 18 giugno 2018)vincono lesul circuito Tazio Nuvolari di Cervasina, nella seconda gara dell’IGP cosa con la benzina Magigas X -Flame 2T Il secondo round dell’IGP, titolato Gierre Group, sul circuito Tazio Nuvolari di Cervasina corso con la benzina Magigas X-Flame 2T sarà ricordato per i continui colpi di scena. Allo start il più lesto alla prima curva è il poleman Ronzoni seguito da Tesori (250sp) e dallo svizzero Heierli. Nel corso della terza tornata il diciottenne Alessandrosu Yamaha arriva negli scarichi di Jarno Ronzoni e con un sorpasso da manuale inizia ad inanellare giri veloci. Un distacco che arriva a fine gara a 5 secondi. Best lap per il torinese con il crono di 1.23.47 che migliora così il crono della qualifica di oltre sei decimi. Terzo posto virtuale per il veloce Massimiliano Tesori su Aprilia 250sp, virtuale in quanto lafica per ...