Montuori | Stadio | iter non toccato da inchiesta

(Di lunedì 18 giugno 2018) Roma – Luca, Assessore all’Urbanistica del Campidoglio, ha parlato della vicenda relativa allodella Roma. Lo ha fatto a margine della presentazione della Strategia di resilienza di Roma Capitale alla Casa dell’Architettura. Loci sarà “Nel futuro di questa città sono certo che ci sarà lodella Roma. Se la procedura, come crediamo, risulta corretta per andare avanti, abbiamo deciso di procedere verificando alcuni passaggi nodali. Perchè sia i cittadini che tutti gli altri hanno diritto a delle risposte su quanto sta succedendo in questi giorni”. “Ma siccome nessuna parte della procedura in questo momento sembra minimamente toccata dai problemi di cui leggiamo sui giornali, se questo sara’ confermato noi andremo avanti. I problemi vanno affrontati nella loro giusta definizione, se c’e’ un tema ...