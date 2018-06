romadailynews

: Montuori: in attesa di scoprire posizione di Eurnova: Roma - Di seguito le parole di Luca… - romadailynews : Montuori: in attesa di scoprire posizione di Eurnova: Roma - Di seguito le parole di Luca… -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Roma – Di seguito le parole di Luca, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale. “Se è possibile che asubentri un’altra società nella costruzione dello stadio della Roma? Per saperlo ci vorrebbe la sfera di vetro. Intanto ci potrebbe risponderedicendo di essere ‘ancora perfettamente autorizzata a procedere’. Poi si faranno delle valutazioni di opportunità e delle richieste di garanzia. Se poivenderà tutti i suoi diritti e il suo terreno a un altro costruttore, questo non lo so”. Entro quando dovrà risponderealla lettera con cui il Campidoglio chiede alla società di indicare un interlocutore dopo l’arresto di Luca Parnasi? “Non c’è un termine prefissato. Noi siamo in- ha spiegato-. Dobbiamo tutelare anche l’amministrazione, quindi nel frattempo ci lavoriamo ...