Il “sacco di Palermo” Monito sui visitatori della Capitale della Cultura 2018 : Palermo, Capitale della Cultura 2018, è entrata nel vivo da sabato 16 giugno con l'avvio di Manifesta, la biennale nomade di arte internazionale che gira per le città del mondo.Manifesta ha scelto Palermo in occasione dell'anno della Cultura. Tanti si sono domandati che mostre ci saranno e soprattutto cosa ci lascerà, cosa rimarrà di questo evento. Tanto, certamente. Ma ce n'è soprattutto una che lascerà ...

Monito dell'Onu agli Usa sui migranti : ANSA, - ROMA, 18 GIU - "E' inaccettabile e crudele" separare i figli dai genitori migranti che entrano illegalmente negli Stati Uniti dalla frontiera con il Messico. E' il Monito lanciato a Ginevra ...

Terremoti sottomarini : dalla scienza delle misure una nuova tecnica per Monitorarli grazie alla fibra ottica : La rete di collegamenti in fibra ottica per le telecomunicazioni che corre sul fondo dei mari si prepara a diventare strumento di monitoraggio globale dei Terremoti. A renderlo possibile particolari tecniche laser usate nelle misure di precisione. La ricerca è appena stata pubblicata sulla rivista “Science”. Non serviranno solo per trasmettere dati i cavi in fibra ottica che collegano tra loro le sponde di mari e oceani. Una tecnica innovativa, ...

CPU Monitor permette di Monitorare la temperatura e la frequenza della CPU dello smartphone : CPU Monitor è un'applicazione che consente di Monitorare in tempo reale la temperatura e la frequenza della CPU di smartphone e tablet con la possibilità di analizzare lo storico. L'app consente di velocizzare la RAM, attiva allarmi in caso di surriscaldamento e mette a disposizione widget e temi. L'articolo CPU Monitor permette di Monitorare la temperatura e la frequenza della CPU dello smartphone proviene da TuttoAndroid.

G7 - Monito dell'UE : il formato non si tocca : Il formato G7 non si tocca. Non hanno dubbi, il presidente della commissione europea, Juncker e il presidente del consiglio UE, Tusk . " Dobbiamo salvaguardare i principi dell'UE , tra i quali il ...

F1 - parla Charlie Whiting : “In Canada saranno Monitorate le batterie della Ferrari” : Non sono terminati i controlli sulla batteria della Ferrari. In Canada, dove farà tappa il Mondiale di F1, precisamente a Montreal, dovrebbero arrivare ulteriori verifiche disponendo magari di nuovi sistemi di controllo più efficaci, spinti ovviamente dalla polemica Mercedes. Ad esporsi sulla questione è Charlie Whiting, direttore di prova della F1, come leggiamo su Motorsport. “Abbiamo cercato di arrivare al punto: siamo pienamente ...

Governo - Monito di Visco : 'Il destino dell'Italia è quello dell'Ue' : "Il destino dell'Italia è quello dell'Europa", il cui sviluppo "determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende". A indicarlo è il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, sottolineando che "per ...

Compravendita di voti : il Monito dell'associazione antiracket : Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'associazione antiracket 'Sviluppo e legalità' di San Pietro Vernotico, riguarda alla campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno. E' ...

Adesso è possibile Monitorare lo stato di avanzamento della rete unica Wind-Tre : Finora sono avanzati nel silenzio i lavori di unificazione delle reti di Wind e Tre, che grazie alla loro unione hanno lasciato spazio all'insediamento di Iliad L'articolo Adesso è possibile monitorare lo stato di avanzamento della rete unica Wind-Tre proviene da TuttoAndroid.

Di Maio-Salvini stringono sul programma - Monito del Colle : "Si esamineranno solo testi definiti - non bozze dell'accordo" : Lega e Movimento Cinque stelle stringono l'accordo sul programma. Ora, entro domenica, trattativa a oltranza per l'intesa sul premier, con l'ipotesi sempre in campo di una staffetta tra i leader a ...

Network Monitor Mini indica in modo discreto la velocità della connessione in tempo reale : Network Monitor Mini è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un Mini Monitor di rete che visualizza in tempo reale la velocità di upload e download della connessione attiva. L'indicatore è posizionabile negli angoli dello schermo ed è possibile personalizzarne il colore, la trasparenza e la larghezza, altezza e dimensione del carattere, oltre al formato con il quale verrà visualizzata la velocità in upload e download. L'articolo ...

Cina - condivisione dei dati registrati dal satellite per il Monitoraggio elettromagnetico dell'attività sismica terrestre Zhangheng 1 : Zheng Guoguang, direttore dell'Ufficio Sismologico cinese, ha detto che, fino al 2016, la Cina ha stabilito relazioni di cooperazione con 13 organizzazioni internazionali e 77 paesi nel mondo, 41 dei ...