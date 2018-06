Mondiali Russia 2018 | Dalic ha preso la sua decisione | Kalinic cacciato dal ritiro della

Mondiali 2018 : Russia e Argentina ancora favorite sulla lavagna di William Hill : Dopo un esordio segnato da una sfavillante vittoria per 5-0, la Russia si appresta a sfidare per la prima volta in assoluto l’Egitto. I padroni di casa accolgono la squadra di uno degli osservati speciali del Mondiale, Mohamed Salah. Dopo l’assenza nel debutto contro l’Uruguay, la stella del Liverpool è chiamata a guidare alla vittoria la propria nazionale che, in caso di sconfitta, verrebbe quasi certamente condannata a una ...

Esclusiva CalcioWeb – Mondiali Russia - due club sul centrocampista Bjarnason : I Mondiali in Russia stanno regalando importanti indicazioni e colpi di scena, a tenere banco è anche il calciomercato. Si è messa in mostra sicuramente l’Islanda, un calciatore di maggiore talento è il centrocampista Birkir Bjarnason che dopo le esperienze in Italia con la maglia di Pescara e Sampdoria potrebbe tornare nel massimo campionato italiano. Secondo quanto riporta CalcioWeb l’islandese potrebbe lasciare l’Aston ...

Mondiali Russia 2018 - Petkovic svela il segreto della Svizzera : “per fermare il Brasile avevamo solo un modo…” : Il ct della Svizzera commenta il pareggio ottenuto contro il Brasile, svelando il segreto che ha permesso agli elvetici di fermare Neymar e compagni “Era una partita molto delicata ma alla fine è andata bene. Nessuno ci dava alcuna possibilità ma ci abbiamo creduto e abbiamo fatto di tutto per avere un po’ di fortuna. Contro le grandi l’unica possibilità è rimanere compatti e credere nelle proprie possibilità, il Brasile ha ...

Mondiali Russia 2018 – Le verità di Tavecchio : “Balotelli? Ecco perchè Ventura lo ha escluso. Avevo convinto Dybala…” : L’ex Presidente FIGC, Carlo Tavecchio, ha rivelato alcune scottanti verità sulla situazione che non ha portato l’Italia al Mondiale di Russia 2018 I Mondiali di Russia 2018 sono appena iniziati, quest’oggi ha esordito la Svezia e lo ha fatto con un comodo successo, e per gli italiani, costretti a vedere la kermesse mondiale senza la propria nazionale, si è riaperta una vecchia ferita. Ogni appassionato di calcio del Bel Paese ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...

Mondiali : ct Russia - spero Salah giochi : ANSA, - MOSCA, 18 GIU - La Russia si augura che Salah possa giocare nella partita di domani. Lo ha detto il ct della nazionale russa Stanislav Cherchesov nel corso della conferenza stampa alla vigilia ...

Mondiali Russia 2018 - per l’Italia è il giorno dei rimpianti : la Svezia esordisce con una vittoria - Corea del Sud al tappeto : La Svezia ha risposto presente all’esordio mondiale contro la Corea del Sud, la squadra che ha fatto fuori l’Italia continua a sognare In questo pomeriggio a Russia 2018, rimpianti e rimorsi per noi italiani tornano a riaffiorare. Sì perchè oggi è stato il giorno dell’esordio della Svezia, Nazionale modesta ma capace di far fuori gli azzurri nel playoff di Novembre, anche a causa dei disastri di mister Ventura. Lì potevamo ...

Clamoroso Mondiali Russia - il 99 - 6% degli islandesi ha visto Argentina-Islanda : I Mondiali Russia stanno regalando grosse emozioni e colpi di scena, una di questa è stata sicuramente l’Islanda che ha fermato la corazzata Argentina. Ed adesso emerge un nuovo Clamoroso retroscena che riguarda proprio gli islandesi, tra chi l’ha vista in TV e chi era allo stadio, il 99,6% della popolazione ha assistito all’impresa contro Messi e compagni. Considerando che l’Islanda può contare su 336.938 abitanti, ...

Mondiali Russia 2018 - Google dedica un doodle alla Tunisia [FOTO] : Il Mondiale il Russia del 2018 sta regalando grosse emozioni, anche le prossime partite preannunciano grande spettacolo. Nel frattempo Google ha deciso di dedicare un doodle interattivo alla Tunisia per l’esordio di stasera ai Mondiali Russia 2018 contro l’Inghilterra. L’immagine celebrativa è disponibile digitando l’indirizzo del motore di ricerca con l’estensione ‘.tn’ e rappresenta la scena di una ...

Mondiali Russia 2018 – Chi ha bisogno di Neymar? La sexy profezia di ‘Miss Bum Bum’ Suzy Cortez : “Coutinho è…” [GALLERY] : Neymar o Coutinho? Chi sarà il trascinatore del Brasile ai Mondiali di Russia 2018? La sexy ‘Miss Bum Bum’ Suzy Cortez non ha dubbi Il Brasile è una delle squadre favorite per la vittoria finale dei Mondiali di Russia 2018, ma il pareggio all’esordio contro la Svizzera sembra aver fatto cambiare idea a più di qualche sostenitore. Qualche colpa ce l’ha anche Neymar, il trascinatore della squadra, apparso non al meglio e ...

Mondiali 2018 Russia - un tifoso della Germania fa il viaggio in trattore : Hubert è un sostenitore 70enne che ha messo in atto un piano di quattro anni per partecipare da vicino alla Coppa del Mondo con un mezzo alquanto insolito. Prima di andare in pensione ha lavorato per ...

Mondiali Russia 2018 : Hirving Lozano - come un fulmine a ciel sereno : Osorio, il tecnico colombiano alla guida della Nazionale tricolore, ha sviluppato nei mesi precedenti alla Coppa del Mondo un sistema di gioco coerente e rodato e non è certo un tecnico non disposto ...