Mondiali | paura in Svezia | sparatoria durante i festeggiamenti per la vittoria sulla

Mondiali - il ct della Russia non ha paura di Salah : giochi : La Russia si augura che Salah possa giocare nella partita di domani. Lo ha detto il ct della nazionale russa Stanislav Cherchesov nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match sottolineando che non esiste nessuna ‘strategia Ramos’ contro la stella egiziana. Cherchesov ha risposto a una domanda di un cronista che gli chiedeva se la Russia era pronta a seguire “l’esempio di Ramos”. “Non credo che ...

Mosca - paura all’ombra dei Mondiali : taxi travolge sette pedoni in centro. L’autista tenta fuga e viene braccato dalla folla : Non c’era intenzionalità nell’incidente avvenuto nel centro di Mosca, dove un taxi ha travolto sette persone: lo dice lo stesso autista, il 28enne kirghiso Anarbek Uulu Chynghyz, citato da un tweet della polizia russa. Lo riporta Rbk. Nessuno dei sette feriti verserebbe in gravi condizioni. Una donna ha riportato ferite di media gravità, gli altri sei lievi danni. Il taxi che ha travolto i pedoni nel centro di Mosca ha accelerato prima di ...

