Mondiali | Croazia | Kalinic torna a casa

Mondiali Russia 2018 - Dalic ha preso la sua decisione : Kalinic cacciato dal ritiro della Croazia : Il commissario tecnico della Nazionale croata ha deciso di escludere Kalinic dai Mondiali di Russia 2018, il motivo riguarda il presunto dolore alla schiena E’ già finita l’esperienza di Kalinic ai Mondiali di Russia 2018, l’attaccante della Croazia è stato escluso dal ct Dalic per essersi rifiutato di entrare in campo nei minuti finali della partita contro la Nigeria. A spiegare il tutto ci ha pensato la Federazione con un ...

Mondiali Russia 2018 - clamoroso in casa Croazia : Kalinic rischia l’esclusione per un finto malore : Nikola Kalinic si sarebbe rifiutato di entrare nel finale di Croazia-Nigeria, fingendo un mal di schiena che avrebbe fatto infuriare il ct: oggi la conferenza stampa che potrebbe sancire l’esclusione clamoroso quanto sta accadendo all’interno del ritiro della Croazia, Nikola Kalinic rischia di essere escluso dal Mondiale di Russia 2018. Il ct Zlatko Dalic potrebbe rispedire a casa l’attaccante del Milan a casa nel corso di una ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Croazia. Quando si gioca? Programma - orari e tv : L’Italia riprende il suo cammino nelle Qualificazioni Mondiali 2019. La nazionale allenata da Meo Sacchetti si prepara a vivere una sfida molto importante il 28 Giugno (ore 20.45) a Trieste contro la Croazia. Gli azzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive e hanno ormai ipotecato il passaggio alla seconda fase. Vincere contro la Croazia, però, è molto importante perchè permetterebbe a Della Valle e compagni di portarsi dietro altri ...

Classifiche Mondiali 2018 : il calendario e i risultati delle partite. Argentina bloccata - vince la Croazia : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

VIDEO/ Croazia-Nigeria - 2-0 - : highlights e gol. Mandzukic - l'uomo del match - Mondiali 2018 - girone D - : VIDEO Croazia Nigeria , 2-0, : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018, valida per il girone D. Le immagini salienti del match a Kaliningrad.

VIDEO/ Croazia-Nigeria (2-0) : highlights e gol. Mandzukic - l'uomo del match (Mondiali 2018 - girone D) : VIDEO Croazia Nigeria (2-0): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018, valida per il girone D. Le immagini salienti del match giocato a Kaliningrad(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:45:00 GMT)

Video/ Croazia-Nigeria (2-0) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone D) : Video Croazia Nigeria (2-0): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018, valida per il girone D. Le immagini salienti del match giocato a Kaliningrad(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:18:00 GMT)

Mondiali 2018 - Croazia-Nigeria 2-0. Manduzkic & C. guidano il gruppo D : Nella seconda partita del Girone D i croati si aggiudicano la vittoria grazie all'autorete di Etebo , 32', e al rigore di Modric , 72', Mondiali 2018, Argentina-Islanda 1-1. Messi sbaglia rigore ...

Pagelle/ Croazia-Nigeria (2-0) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo D) : Pagelle Croazia Nigeria (2-0): i voti della partita dei Mondiali 2018 per la prima giornata del gruppo D. Giudizi, protagonisti, migliori e peggiori a Kaliningrad(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 23:24:00 GMT)

Croazia-Nigeria 2-0 - Mondiali 2018 : l’autorete di Etebo e il rigore di Modric lanciano i balcanici : La Croazia vola subito in testa al girone della morte ai Mondiali 2018 di calcio. Dopo il pareggio di oggi pomeriggio tra Argentina e Islanda, i Vatreni sconfiggono la Nigeria con un netto 2-0 e conquistano tre punti fondamentali nella corsa verso gli ottavi di finale. I balcanici hanno ampiamente meritato il successo, non andando mai in affanno contro la formazione africana che non è mai riuscita a rendersi pericolosa nei pressi della porta ...

Mondiali Russia 2018 : vince la Francia. Incubo Messi dagli 11 metri. Bene Danimarca e Croazia : vince LA FRANCIA- Una seconda giornata di Russia 2018 ricca di colpi di scena. vince la Francia nel match delle 12:00, decidono i gol di Griezmann e un autogol australiano. Francia confusa e poco cinica. Sorpresa totale nel match delle 15:00: l’Argentina impatta sull’Islanda. Decisivo l’errore dagli undici metri di Messi. 1-1 il finale. Inizia […] L'articolo Mondiali Russia 2018: vince la Francia. Incubo Messi dagli 11 ...

Croazia-Nigeria 2-0 - Mondiali 2018 : l’autorete di Etebo e il rigore di Moric lanciano i balcanici : La Croazia vola subito in testa al girone della morte ai Mondiali 2018 di calcio. Dopo il pareggio di oggi pomeriggio tra Argentina e Islanda, i Vatreni sconfiggono la Nigeria con un netto 2-0 e conquistano tre punti fondamentali nella corsa verso gli ottavi di finale. I balcanici hanno ampiamente meritato il successo, non andando mai in affanno contro la formazione africana che non è mai riuscita a rendersi pericolosa nei pressi della porta ...

Mondiali Russia 2018 – L’Argentina stecca - la Croazia invece no : Nigeria battuta e primo posto nel girone : L’autogol di Etebo e il rigore di Modric permettono alla Croazia di cominciare con una vittoria il Mondiale di Russia, Nigeria battuta 2-0 Inizia con il piede giusto l’avventura della Croazia ai Mondiali di Russia 2018, gli uomini di Dalic stendono 2-0 la Nigeria e si portano immediatamente in testa al Gruppo D, visto il pari dell’Argentina con l’Islanda. Prestazione solida di Mandzukic e compagni, che non danno scampo ...

Diretta/ Croazia-Nigeria - risultato live 2-0 - streaming video Mediaset : Modric di rigore! - Mondiali 2018 - : Diretta Croazia Nigeria, streaming video e tv: le due nazionali fanno il loro esordio ai Mondiali 2018, siamo a Kaliningrad per il gruppo D.