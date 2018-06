Mondiali | Capello | big lente e senza idee

Mondiali Russia 2018 - Capello ammette : “visto il livello della competizione - è un rammarico che non ci sia l’Italia” : Fabio Capello ha parlato del livello dell’attuale Mondiale, esprimendo il proprio rammarico per l’assenza dell’Italia “C’è rammarico per non esserci al mondiale e vedere che il livello a cui stiamo assistendo non è altissimo. Si è visto un calcio molto lento, ogni volta che si recupera palla si cerca di giocare la sfera all’indietro e ne consegue un possesso palla inutile: quando si parla di possesso si cerca ...