Mondiali 2018 | Russia-Egitto | programma | orario e su che canale vederla in tv Le

VIDEO/ Costa Rica Serbia (0-1) : Kolarov al top! Highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone E) : VIDEO Costa Rica Serbia (risultato finale 0-1): Highlights e gol della partita, primo match per il girone E ai Mindiali 2018. Serbi avanti grazie alla rete di Kolarov su punzione.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 09:42:00 GMT)

Mondiali 2018 - partite oggi 18 giugno in diretta tv : Il Mondiale di Russia 2018 prosegue oggi lunedì 18 giugno con la quinta giornata di partite. In campo due squadre del gruppo G e le quattro del girone F. Attesa in particolare per i debutti di Belgio e Inghilterra, impegnate, rispettivamente, contro Panama e Tunisia. Alle 14 la Svezia, orfana di Ibrahimovic, sfida la Corea del Sud.I due match odierni diurni saranno trasmessi da Italia 1, mentre la gara in programma in serata sarà proposta ...

Mondiali 2018 - Colombia-Giappone : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Martedì 19 giugno 2018, alle 14 ora italiana, Colombia-Giappone scenderanno in campo alla Mordovia Arena di Saransk, match valido per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Come tradizione Los Cafeteros punteranno sul reparto offensivo per fare la differenza. James Rodríguez e Cuadrado possiedono la velocità e la tecnica per mettere in crisi le difese avversarie e con una punta centrale come Falcao, i gol non dovrebbero essere un ...

Mondiali 2018 - Polonia-Senegal : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Martedì 19 giugno si giocherà Polonia-Senegal, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Allo Spartak Stadium di Mosca (Russia) si disputa l’incontro che chiude la prima giornata della fase a gironi di questa rassegna iridata: nell’equilibratissimo gruppo H si cerca la formazione che può fare la differenza. I biancorossi dovrebbero partire favoriti ma attenzione alla formazione sudafricana che ha tutte le carte in regola per ...

Mondiali 2018 : Svezia-Corea del Sud in TV e in streaming : È la prima partita di oggi, si gioca nel primo pomeriggio a Nizhny Novgorod The post Mondiali 2018: Svezia-Corea del Sud in TV e in streaming appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 - fermato anche il Brasile : 1-1 con la Svizzera. Il torneo ancora non ha un padrone : A Rostov il Mondiale del Brasile è cominciato contro la Svizzera e con la magia di Philippe Coutinho. Con negli occhi ancora la pessima prestazione della Germania, la squadra del ct Tite ha giocato un primo tempo da assoluta favorita della Coppa del Mondo. Un’illusione: dopo l’Argentina e i tedeschi, anche Neymar e compagni vengono fermati all’esordio. Gli elvetici pareggiano e mandano in tilt i talenti verdeoro: finisce 1-1. ...

Mondiali 2018 - Brasile Svizzera 1-1 : Il Brasile delude e non va oltre l'1-1 , 1-0, con la Svizzera, nell'esordio del Girone E dei Mondiali di calcio. A Rostov, la Selecao va in vantaggio con una prodezza di Coutinho, che indovina l'...

Mondiali 2018 - ct Svezia : “basta domande su Ibra” : Allo Stadium di Niznij Novgorod la Svezia esordisce oggi a Russia 2018 affrontando i misteriosi coreani del sud, che per confondere le idee alle spie svedesi in ogni amichevole giocata quest’anno hanno sempre cambiato numeri di maglia. “Per mischiare le carte – ha spiegato il ct dei ‘guerrieri del Taeguk’ -. Sapevo che veniva sempre una loro spia e allora ho pensato di confonderlo ancor di più, visto che già in ...

Mondiali 2018 - il Ct della Tunisia : “il nostro obiettivo è di raggiungere i quarti di finale” : “Siamo pronti per la partita, affronteremo una delle migliori squadre di questo torneo: non va dimenticato che tutti i giocatori inglesi giocano in Premier League, questo è positivo per la loro Nazionale, garantisce loro grande qualità. La nostra è una buona generazione di giocatori, l’obiettivo è di raggiungere i quarti di finale, perché abbiamo giocato ad alto livello nelle partite amichevoli”. Così Nabil Maaloul, ct della ...

Mondiali 2018 - Belgio : Vermaelen e Kompany fuori causa : Vermaelen e Kompany non ce la fanno. Nel Belgio che oggi affronta Panama non ci saranno due difensori sul quale il ct Roberto Martinez fa molto affidamento, al punto da averli chiamati per Russia 2018 anche se non sono in perfette condizioni fisiche. “Per domani non sono pronti – ha detto Martinez – ma conto su di loro per le prossime partite -. La situazione di Vermaelen sta evolvendo positivamente e contro di averlo a ...

Probabili formazioni/ Tunisia Inghilterra : quote - le ultime novità live (Mondiali 2018 gruppo G) : Probabili formazioni Tunisia Inghilterra: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita dei Mondiali 2018 nel gruppo G (oggi 18 giugno)(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 08:31:00 GMT)

Probabili formazioni/ Belgio Panama : quote e le ultime novità live (Mondiali 2018 - girone G) : Probabili formazioni Belgio Panama: quote e le ultime novità live su chi sarà in campo a Sochi per il primo match nel girone G ai Mondiali 2018 di Russia, primo banco per i diavoli rossi.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 08:18:00 GMT)

