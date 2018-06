: Il Messico sorprende la Germania, campioni del mondo battuti 1-0 |cronaca - Corriere : Il Messico sorprende la Germania, campioni del mondo battuti 1-0 |cronaca - Corriere : Mancini soccorre anziana a Senigallia. Il figlio: «Fortuna l’Italia non è ai mondiali» - acmilan : #WorldCup Group D = Biglia and Kalinic ???????? ?? The two matches in focus: -

Non c'è una partita scontata in questo Mondiale. A Volgograd, l'soffre battendo la2-1 al 91'. Inglesi al via a spron battuto. Lingard è impreciso, ma il gol arriva all'11' con un tap-in di Kane dopo un colpo di testa di Stones parato da Hassen (che si infortuna). L'domina, ma non sfonda. Un ingenuo fallo di Walker su F.Ben Youssef costa il rigore, trasformato da Sassi (35'). Prima dell'intervallo palo di Lingard. Nella ripresa sterile assedio inglese, risolto al 91' ancora da Kane dopo sponda su corner.(Di lunedì 18 giugno 2018)