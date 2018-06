Mondiali 2018 | due tifosi inglesi accusati di teppismo

Mondiali 2018 : grida omofobe - Messico indagato : La Fifa ha annunciato di aver messo “sotto inchiesta” il Messico per le grida omofobe dei suoi tifosi. A provocare il provvedimento è stato il fatto che gruppi di supporter del ‘Tri’ abbiano indirizzato durante la partita con la Germania degli insulti “di discriminazione sessuale” al portiere tedesco Manuel Neuer quando questi rinviava il pallone. Nel campionato messicano è usanza comune a molte tifoserie dare ...

Pagelle Tunisia-Inghilterra 1-2 - Mondiali 2018 : Kane fa doppietta ed è l’uomo partita. : Pagelle Tunisia-Inghilterra TUNISIA (4-2-3-1) Mouez HASSEN: 6. Nonostante sia stato in campo solo per 14 minuti, l’estremo difensore tunisino ha sfoderato due grandi parate: un salvataggio col piede su Lingard e la respinta in volo sulla linea prima del gol su ribattuta di Kane. (DAL 14′ Farouk BEN MOUSTAFA: 5,5. In porta non imita Hassen, sbaglia un paio di uscite, ma è graziato da Syam Ben Youssef prima e salvato dal palo ...

Mondiali 2018 - l'urlo di Salah : "Sono pronto per giocare" : Mohamed Salah è pronto per essere schierato in campo dall'Egitto. Hector Cuper l'aveva tenuto in panchina nella sfida persa al novantesimo contro l'Uruguay di Cavani e Suarez e aveva subito qualche critica. L'hombre vertical aveva motivato la sua scelta di non rischiarlo a partita in corso contro la Celeste: "Era un rischio farlo giocare oggi". Adesso Salah è pronto per giocare, l'infortunio alla spalla patito nella sfida di Champions League, ...

Pagelle/ Tunisia Inghilterra : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo G - primo tempo) : Pagelle Tunisia Inghilterra: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo nella sfida dei Mondiali 2018, valida per la seconda giornata del gruppo G(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 21:04:00 GMT)

Risultati Mondiali 2018/ Classifica gironi F-G - diretta gol live score : Kane sblocca - la Tunisia pareggia! : Risultati Mondiali 2018: Classifica dei gironi F-G, diretta gol live score delle partite. La Svezia batte la Corea del Sud, il Belgio fa tre gol a Panama. Attesa per l'esordio inglese(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 20:42:00 GMT)

Tunisia-Inghilterra 0-1 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Tunisia-Inghilterra, gruppo G Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali Russia 2018 - Mohamed Salah recupera : “domani ci sarò” : Mohamed Salah si appresta ad esordire ai Mondiali di Russia 2018 dopo aver saltato la gara inaugurale a causa del noto problema alla spalla “Pronto per domani”. Così, su Instagram, Mohamed Salah annuncia di essere a disposizione per guidare l’Egitto domani sera nel match di San Pietroburgo contro la Russia. Partita decisiva per gli egiziani, sconfitti all’esordio mondiale per 1-0 dall’Uruguay, incontro seguito tutto ...

News Sportive 18/06/2019 – I Mondiali di Russia 2018 - la MotoGp e tanto altro : Giornata ricca di spunti a Russia 2018, così come nel mondo del wrestling con l’evento ‘Money in the bank’ Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie Sportive della ...

PAGELLE / Belgio Panama (3-0) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo G) : PAGELLE Belgio Panama 3-0: i voti a tutti i protagonisti della partita ai Mondiali 2018. I Diavoli Rossi si impongono con un tris maturato interamente nel secondo tempo della sfida(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:24:00 GMT)

Belgio-Panama 3-0 - Mondiali 2018 : i Diavoli Rossi dilagano nella ripresa al Fisht Stadium di Sochi : Missione compiuta per il Belgio nel match d’apertura del gruppo G dei Mondiali 2018 in Russia contro Panama. I Diavoli Rossi sbrigano la pratica nel secondo tempo, grazie ad un capolavoro di Mertens e ad una doppietta di Lukaku. Una prestazione tra alti e bassi per la compagine allenata da Roberto Martinez al Fisht Stadium di Sochi, sufficiente però per ottenere i tre punti ed iniziare con il vento in poppa questa rassegna iridata. PRIMO ...

Mondiali Russia 2018 - il Belgio c'è : vittoria con Panama 'passeggiando' - esordio super per Mertens : Belgio vittorioso alla prima a Russia 2018, contro Panama vittoria in scioltezza da parte della Nazionale guidata da Martinez Mondiali Russia 2018, il Belgio ha vinto all'esordio contro Panama per 3-0,...

Pagelle Belgio-Panama 3-0 - Mondiali 2018 : Mertens la sblocca da fuoriclasse - Lukaku la chiude con una doppietta : Il Belgio debutta nel migliore dei modi ai Mondiali 2018 di calcio, superando con un netto 3-0 Panama. Andiamo a scoprire le Pagelle della partita. Pagelle Belgio-Panama 3-0 BELGIO (3-4-2-1) Courtois, 6: Al 57′ si fa trovare pronto in uscita su Murillo. Poco impegnato per tutta la partita. Vertonghen, 6: Si rende utile con un buon intervento in ripiegamento su Barcenas. Boyata, 6: Non fa rimpiangere l’assenza di Kompany, rimane ...

Mondiali 2018 - Svezia-Corea nel giorno dell'arbitro Moreno : per l'Italia è un film horror : Se fosse un film, avrebbe certamente contorni demenziali. Per l'Italia calcistica purtroppo è un film horror che, oltre al danno, aggiunge una sorta di beffarda crudelta'. In quel di Niznij Novgorod si sono affrontate Svezia e Corea del Sud, inserite nel gruppo F del primo turno dei Mondiali di Russia 2018, match che certamente non passera' alla storia del calcio per il livello di gioco espresso dalle due formazioni, vinto di misura dagli ...

Tunisia-Inghilterra Mondiali 2018 Diretta Streaming Orario Formazioni : Dove vedere Tunisia-Inghilterra Mondiali 2018 Diretta Streaming? A che ora c’è la partita Tunisia-Inghilterra? Dove guardare Tunisia-Inghilterra in Streaming? Tunisia-Inghilterra Mondiali 2018 Diretta Streaming Tutto pronto per la partita Tunisia-Inghilterra ai Mondiali di Russia 2018. Tunisia e Inghilterra tornano a sfidarsi vent’anni dopo l’ultima volta, scendendo in campo alla Volgograd Arena per la seconda partita del […]