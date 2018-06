Mondiale Russia 2018 | Video e highlights gare 17 giugno 2018

Russia 2018 - Mancini : 'Ronaldo - Messi e Neymar - faranno la storia di questo Mondiale' : 'Neymar è alla prima uscita ufficiale importante dopo un infortunio ed era logico non vederlo al 100% -prosegue il mister ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1-, Ronaldo è in forma ...

Russia 2018 : cade la Germania - ma spesso chi mal comincia è a metà dell’opera al Mondiale : Erano le 11 e 23 del mattino di domenica 17 giugno e a Città del Messico c’è stato un terremoto. Piccolo, dicono i sismografi. E artificiale, aggiunge Institute of Geologic and Atmospheric Investigations. La causa? «Salti in massa» dice lo stesso istituto. Era il momento del gol segnato dal Messico contro la Germania, l’unico gol della partita d’esordio persa dai campioni del mondo tedeschi al mondiale di Russia. Alla fine della partita ...

Russia 2018 : Nigeria - campione Mondiale per la maglia più bella : Ci sono maglie che hanno fatto la storia dei Mondiali [VIDEO], belle ed indimenticabili per colori e geometrie. Ne citiamo alcune tra le più collezionate: quella dell'Olanda del 1974, del Brasile del 1970, della Danimarca del 1986, dell'Inghilterra del 1982 e della Germania del 1990. Ai prossimi Mondiali di Russia 2018, una maglia che ha gia' lasciato il segno è quella della Nigeria. La casacca è realizzata dalla Nike ed è ispirata a quella ...

Russia 2018 - in Australia-Francia il primo rigore assegnato con la Var a un Mondiale : Australia-Francia passerà alla storia come la prima partita di un Mondiale in cui un rigore è stato assegnato grazie all'ausilio della Var: è accaduto al 56' della sfida valida per il Gruppo C di ...

Russia 2018 : primo storico intervento del Var in un Mondiale di calcio : primo storico intervento del Var in un Mondiale di calcio. Al 24′ di Portogallo-Spagna, partita valida per il Girone B, a Sochi, l’arbitro italiano Rocchi – sentiti i colleghi addetti ai monitor (Irrati e Valeri) – ha convalidato il gol dello spagnolo Diego Costa, che sembrava viziato da una manata sul volto di Pepe. Dopo le proteste dei lusitani e una breve consultazione audio, l’arbitro Rocchi – senza però ...

Il Mondiale della nostalgia : comincia Russia 2018 e un milione guardano la finale del 2006 : La replica 12 anni dopo Berlino. Il trauma di un'estate senza ascolti tv record: 45 dei primi 50 programmi più visti di sempre sono partite dell'Italia

Russia 2018 - un Mondiale da zar : vale oltre 4 miliardi : Secondo diverse stime, i Mondiali 2018 muoveranno in un mese tra i 4,2 e i 4,5 miliardi di euro, facendoli i più ricchi di sempre. Stando al presidente del comitato organizzatore, Alexei Sorokin, dal ...

Russia 2018 : Fifa non commenta visita di Blatter al Mondiale : La Fifa non ha voluto commentare una visita programmata alla Coppa del Mondo dal suo ex presidente Joseph Blatter, che è stato bandito dal calcio per sei anni. “Nessun commento”, ha detto la Fifa dopo che un portavoce dell’ex dirigente 82enne svizzero aveva detto che Blatter aveva l’intenzione di volare a Mosca dopo essere stato invitato dal presidente russo Vladimir Putin. Non è stato subito chiaro quale sarebbe stata la ...

Perché quello di Russia sarà il primo Mondiale che vedremo in streaming : In tre dei dieci Paesi più popolosi del mondo , Cina, Stati Uniti e Russia, lo streaming va oltre la tv. Italiani, popolo di televisivi La televisione regge grazie all'Europa. In Italia, il 74% degli ...

Perché quello di Russia sarà il primo Mondiale che vedremo in streaming : C'erano una volta le partite in tv. No, recitare il de profundis della televisione è troppo. Però le abitudini stanno cambiando: il mondiale in Russia sarà la prima coppa dello streaming. Non perché la tecnologia non fosse già presente quattro anni fa, ma perché nei prossimi giorni gli spettatori che guarderanno gli incontri via internet sfioreranno quelli che sceglieranno la televisione. Lo afferma ...

DENIS CHERYSEV/ Video gol - sua la prima doppietta del Mondiale : "Russia - ora non fermarti" : DENIS CHERYSEV, sua la prima doppietta del Mondiale: eroe per caso, in campo in Russia-Arabia Saudita dopo l'infortunio di Dzagoev. "Ora non fermiamoci"

Russia show per l’apertura del Mondiale : 5-0 all’Arabia Saudita : Sono iniziati oggi alle 17 allo stadio Luzhniki di Mosca i Mondiali di Calcio in terra russa, i primi senza la Nazionale italiana in corsa per la prestigiosa Coppa del Mondo dal 1958 (sessant’anni esatti). E a rompere il ghiaccio, dopo la cerimonia di apertura (con tanto di polemiche per il dito medio di Robbie Williams alle telecamere durante la sua esibizione), è una schiacciante vittoria dei padroni di casa della Russia per 5-0 contro ...

Golovin alla Juventus / Video - gol con la Russia al Mondiale - Allegri : "Dicono sia bravo..." : Golovin alla Juventus? Calciomercato news: la Vecchia Signora vicina al gioiello del Cska Mosca. Kanchelskis stronca il connazionale, Sturaro e Pjaca in uscita