Mondiale 2018 | la Svezia di rigore contro la Corea del Sud Penalty assegnato con il Var

Russia 2018 : Kalinic si rifiuta di entrare - il ct croato lo caccia dal Mondiale : Bufera su Nikola Kalinic. Secondo quanto riporta la stampa croata l' attaccante del Milan si sarebbe rifiutato di entrare in campo durante il match del Mondiale in Russia con la Nigeri a, vinto 2-0 da ...

Mondiali Russia 2018 – Federer e una passione… Mondiale : “Cristiano Ronaldo fantastico! Le mie favorite sono…” : Non solo tennis per Roger Federer. Il campione di Basilea ha dato il suo punto di vista sui Mondiali di Russia 2018, elogiando la sua Svizzera e la prova di Cristiano Ronaldo Non solo tennis! Roger Federer è anche un grande appassionato di calcio e in passato ha ‘rischiato’ di fare anche il calciatore. Il campione di Basilea ha parlato dei Mondiali di Russia 2018, nei quali ha esordito la sua Svizzera con un ottimo pareggio ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Lorenzo in grande spolvero e Dovizioso in crisi di identità. Su chi deve puntare la Ducati? : Che Jorge Lorenzo, signori! Lo spagnolo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa sulla Yamaha, incantando per la pulizia di guida e risultati in pista, in sella alla Ducati. Secondo successo consecutivo e, dopo il Mugello (Italia), è trionfo davanti al pubblico di casa del Montmeló (Spagna). Una condotta di gara regale, conscio del fatto suo. Ci ha provato Marc Marquez ad impensierirlo ma non c’era molto da fare. Sicuro e preciso in ...

Mondiale Russia 2018 : Video e highlights gare 17 giugno 2018 : Proseguono le fasi a girone del Mondiale Russia 2018: scopriamo insieme i risultati delle partite giocate ieri e i goal più belli realizzati Da pochi giorni si sono ufficialmente accessi i riflettori sul Campionato Mondiale di Calcio per squadre nazionali maggiori organizzato dalla FIFA. La 21esima edizione del Campionato Mondiale di Calcio 2018 è noto anche come Mondiale Russia 2018 visto che si svolge in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018. ...

Russia 2018 - Mancini : 'Ronaldo - Messi e Neymar - faranno la storia di questo Mondiale' : 'Neymar è alla prima uscita ufficiale importante dopo un infortunio ed era logico non vederlo al 100% -prosegue il mister ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1-, Ronaldo è in forma ...

CLASSIFICA MOTOGP / Mondiale piloti - Gp Catalogna 2018 : Marquez al comando - Lorenzo sogna la grande rimonta : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale piloti dopo il Gran Premio di Catalogna 2018. Marc Marquez allunga su Valentino Rossi, Jorge Lorenzo aggancia Dovizioso che cade e dice addio al titolo(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:29:00 GMT)

Russia 2018 : cade la Germania - ma spesso chi mal comincia è a metà dell’opera al Mondiale : Erano le 11 e 23 del mattino di domenica 17 giugno e a Città del Messico c’è stato un terremoto. Piccolo, dicono i sismografi. E artificiale, aggiunge Institute of Geologic and Atmospheric Investigations. La causa? «Salti in massa» dice lo stesso istituto. Era il momento del gol segnato dal Messico contro la Germania, l’unico gol della partita d’esordio persa dai campioni del mondo tedeschi al mondiale di Russia. Alla fine della partita ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Antonio Cairoli si avvicina a Jeffrey Herlings dopo il GP di Ottobiano : L’appuntamento di Ottobiano (Italia) regalano cinquanta punti fondamentali ad Antonio Cairoli. Il siciliano, approfittando dell’assenza di Jeffrey Herlings per infortunio, guadagna 50 punti sull’olandese ed ora la distanza è di solo 12 lunghezze. Mondiale decisamente riaperto dal nostro portacolori. Classifica Mondiale 2018 MXGP – dopo GP LOMBARDIA 2018 1 84 Herlings, J. NED KTM 486 2 222 Cairoli, A. ITA KTM 474 3 25 ...

Motocross - GP Ottobiano MXGP 2018 : Antonio Cairoli - che doppietta! Il siciliano riapre il Mondiale : Antonio Cairoli non sbaglia e sfrutta nel migliore dei modi l’assenza per infortunio dell’olandese Jeffrey Herlings, conquistando il successo anche di gara-2 ad Ottobiano (Italia) e bissando la vittoria della prima manche. 50 punti importanti che consentono al centauro siciliano di avvicinarsi in modo significativo alla vetta occupata dall’orange. Sono dodici, infatti, le lunghezze che separano l’asso di Patti da ...

Mondiale 2018 - la Serbia manda ko 1-0 la Costa Rica. Alle 17 tocca alla Germania : La Serbia del ct Krstajic non stecca all'esordio e batte per 1-0 la ben organizzata Costa Rica grazie alla rete su punizione, nella ripresa, del suo capitano Aleksandar Kolarov. Il calciatore della Roma con un sinistro magistrale non ha lasciato scampo a Keylor Navas ed ha regalato tre punti d'oro alla Serbia. I serbi salgono al primo posto a quota 3 punti nel gruppo E ma dovranno attendere ancora il match di questa sera, che si giocherà Alle ...

Marc Marquez - GP Catalogna 2018 : “L’avversario per il Mondiale? Valentino Rossi. Oggi Lorenzo imprendibile” : Marc Marquez ha conquistato un secondo posto molto prezioso nel GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha allungato il proprio vantaggio in classifica generale: ora ha 27 punti di margine su Valentino Rossi. Il pilota della Honda si è accontentato della piazza d’onore alle spalle di Jorge Lorenzo e ha preceduto il Dottore: il suo passo gara era buono ma non sufficiente per battagliare con il connazionale della ...

