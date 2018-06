Mogherini | Non si fermino le migrazioni

ilgiornale

: Giornalisti italiani escono dalla sala conferenze stampa dell'Europarlamento dopo che una portavoce della Commissio… - RobTallei : Giornalisti italiani escono dalla sala conferenze stampa dell'Europarlamento dopo che una portavoce della Commissio… - Agenzia_Italia : Mogherini non risponde sui migranti, i giornalisti italiani abbandonano la sala - HuffPostItalia : Mogherini 'non gradita' in Israele -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Mentre l'Italia chiude i porti (e gli italiani - dicono i sondaggi - concordano sulla posizione di Salvini); mentre anche la Germania è pronta ad avviare i respingimenti; mentre Orban, l'Austria e Visegrad chiedono un giro di vite sui migranti, Federicatorna a parlare di immigrazione e va controcorrente. L'Europa - dice -non deve fermare le."Vorrei dire qualcosa che oggi non è molto popolare in Europa, ma sono convinta che sia la verità - ha scandito Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica, al termine del vertice Ue-G5 Sahel che si è tenbuto a Bruxelles. - qui non si tratta di fermare la migrazione. Lesono sempre esistite e su questo punto ci sono due fattori da ricordare: prima di tutto ci sono piùin Africa che dall'Africa all'Europa, e a volte ce ne dimentichiamo. In secondo ...