Milinkovic-Savic sempre più caro | ora la Juve per averlo deve pagare 150 milioni

Viviano esalta Milinkovic-Savic : 'Fa quello che cazzo vuole' : ROMA - ' Milinkovic fa quel cazzo che vuole '. Il portiere della Sampdoria Emiliano Viviano non usa mezze misure per commentare la prestazione del centrocampista della Lazio durante il match Serbia-...

Mondiali Russia 2018 : Serbia-Costa Rica 1-0. Decide una punizione di Kolarov - brilla il talento di Milinkovic-Savic : È una pennellata su calcio di punizione di Aleksandar Kolarov a Decidere il match tra Serbia e Costa Rica. In una partita in cui il tanto talento dei balcanici ha fatto fatica a concretizzare la quantità di gioco prodotta, il terzino della Roma ha trovato il gol vittoria al 56esimo, trasformando un calcio piazzato con un sinistro a giro su cui non è arrivato il numero uno del Real Madrid Keylor Navas. Decisamente sottotono Adem Ljajic, mentre ...

Costa Rica-Serbia 0-1 : decide Kolarov. Milinkovic-Savic show : che rovesciata! : TORINO - Una Serbia targata Roma e Lazio . La splendida rovesciata di Milinkovic-Savic nel primo tempo e la punizione gioiello di Kolarov sono le immagini che resteranno impresse nella mente della ...

Pagelle Costa Rica-Serbia 1-0. Milinkovic-Savic una spanna sopra tutti - patisce la difesa nordamericana : Diamo i voti al match tra Costa Rica e Serbia, partita dei Mondiali 2018. La rete decisiva realizzata su punizione da Kolarov, ma è Milinkovc-Savic il protagonista di una nazionale che ha vinto meritatamente contro i nordamericani. Costa RICA Keylor NAVAS: 6,5. Riflessi pronti sulle due occasioni di Milinkovic-Savic, non ha paura di uscire con i guanti su calcio d’angolo e sui cross rasoterra. Nulla da fare sul gol di Kolarov Jhonny ...

DIRETTA Costa Rica Serbia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Esordio ai Mondiali 2018 per le due nazionali

Il papà di Sergej Milinkovic-Savic ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della possibilità che il figlio si trasferisca alla Juventus e ha detto che sarebbe la destinazione ideale

Lazio - il padre di Milinkovic-Savic allo scoperto : “vada alla Juventus” - i bianconeri sognano : Milinkovic-Savic al centro di tante voci di calciomercato che lo vorrebbero lontano da Roma nella prossima stagione, la Juventus sembra in pole per accaparrarselo Milinkovic-Savic sta accendendo l’estate di calciomercato, per la ‘rabbia’ dei tifosi della Lazio, i quali di certo non vorrebbero perdere il proprio beniamino. Il centrocampista serbo ha un costo elevatissimo, che sembra però non spaventare le concorrenti determinate ...

Il talento e la fisicità della Serbia contro l'entusiasmo del Costa Rica. Ci sono tutti gli ingedienti per divertirsi nel match dei Mondiali 2018 di Calcio in Russia, che andrà in scena domani, domenica 17 giugno, alle ore 14.00 alla Samara Arena. Le due compagini sono incluse nel gruppo E insieme al Brasile e alla Svizzera ed entrambe sono consapevoli che una vittoria potrebbe proiettarle verso la qualificazione, mentre una sconfitta

Milinkovic-Savic alla Juventus? Luciano Moggi è certo che l'affare sia già in dirittura d'arrivo con la Lazio pronta a cedere il suo gioiello Luciano Moggi è tornato a parlare e, come sempre, non è stato banale nelle sue esternazioni. Una breve frase, ma significativa, postata sul suo account Twitter questa mattina. Una sorta di aggiornamento di Calciomercato per i suoi follower assetati di notizie: "Per Milinkovic-Savic il

