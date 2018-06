Milano | commercio illegale di farmaci | 14 misure cautelari

Milano : visita dell'arcivescovo Delpini in Confcommercio (3) : (AdnKronos) - Un’azienda interessata stipulerà una convenzione con la scuola per ospitare lo studente (secondo un piano individuale di formazione concordato inserendo come premessa il protocollo quadro di Arcidiocesi di Milano, Caritas Ambrosiana e Confcommercio Milano). Non si parte da zero. Alla s

Milano : visita dell'arcivescovo Delpini in Confcommercio : Milano, 4 mag. (AdnKronos) - La regola delle decime: una pratica buona, molto antica, che dà il senso di appartenenza e condivisione alla vita di comunità. E’ l’esortazione nel primo 'Discorso alla Città', lo scorso 6 dicembre, dell’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini in visita oggi in Con

Milano : visita dell'arcivescovo Delpini in Confcommercio (2) : (AdnKronos) - A Milano e area metropolitana (dove sono presenti 188 scuole) gli studenti nel triennio interessati all’alternanza scuola lavoro sono oltre 70mila per 8 milioni di ore di alternanza. In sostanza un millennio in ore. Cifra che spiega, oltre ai problemi burocratici, l’oggettiva difficolt

Imprese : collaborazione tra Vodafone e Confcommercio Milano su sicurezza : Milano, 30 apr. (AdnKronos) – E’ stata un’analisi ad ampio raggio quella compiuta al Vodafone Theatre di Milano con l’evento ‘Cyber Security nell’era della digitalizzazione’ organizzato da Vodafone, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, e Aias (Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza). Conoscere le possibili aree di rischio e le opportunità tecnologiche per contrastarle “è ...

Imprese : collaborazione tra Vodafone e Confcommercio Milano su sicurezza (2) : (AdnKronos) – Angelo Parente, direttore tecnico superiore del compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia, ha illustrato la struttura e l’attività di prevenzione svolta e rilevato come il 2017 sia stato l’anno peggiore per il cybercrime in Italia con un incremento degli attacchi del 10% e con oltre un raddoppio degli attacchi cyber warfare (guerra delle informazioni). Parente ha ricordato il protocollo ...

Imprese : collaborazione tra Vodafone e Confcommercio Milano su sicurezza (3) : (AdnKronos) – Sette imprenditori commerciali su 100 sono vittime di un cyber attacco. I più colpiti – secondo i dati Intellegit per Confcommercio – sono gli operatori commerciali milanesi (il 12% è colpito da cyber attacchi). “Molto vulnerabile il 43% dei siti internet delle attività commerciali milanesi. Rischio phishing: un operatore commerciale milanese su cinque non fa attenzione ai messaggi sospetti di posta ...

