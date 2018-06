Milano | Bolle incanta il pubblico all' Arco della Pace

OnDance - chiude l’evento che ha fatto ballare Milano : 5mila persone alla serata finale con Bolle all’Arco della Pace : Le suggestive immagini della serata finale all’Arco della Pace di OnDance , la festa della danza voluta e ideata da Roberto Bolle , che ha fatto b alla re Milano dall’11 al 17 di giugno con eventi e iniziative disseminate in tutta la città. Le oltre 5mile persone che hanno partecipato ieri sera al l’evento hanno potuto b alla re insieme a Roberto Bolle , accompagnato sul palco dai ballerini dei workshop e dagli street dancer di Red Bull Dance Your ...

Milano - Roberto Bolle incanta la Galleria : ecco il tango mozzafiato | VIDEO : Spettacolo giovedì sera in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano , che è stata trasformata per l'occasione nel personalissimo palco di Roberto Bolle e Nicoletta Manni. ...

OnDance - il tango di Bolle in galleria a Milano : migliaia di persone radunate fino a tarda notte : In una galleria gremita di tangueros, che si sono radunati per ballare fino a tarda notte, l incursione di Roberto Bolle accompagnato da Nicoletta Manni. L’Étoile dei due mondi e la prima ballerina scaligera si sono esibiti in un tango appassionato davanti a migliaia di persone accorse a uno dei tanti eventi di OnDance, la festa della danza voluta da Roberto Bolle che continuerà ad accendere Milano fino a domenica 17 giugno con un caleidoscopico ...