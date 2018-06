calcioweb.eu

: Mihajlovic verso lo Sporting Lisbona. L'ex tecnico del Torino in Portogallo per definire accordo | #ANSA - ansacalciosport : Mihajlovic verso lo Sporting Lisbona. L'ex tecnico del Torino in Portogallo per definire accordo | #ANSA - MilanCafe24 : L'ex tecnico rossonero Sinisa Mihajlovic verso una nuova panchina #MilanCafe24 #WeareacMilan - Toro_News : Le trattative delle altre formazioni: e #Mihajlovic è nella lista di un club portoghese -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Sinisaè a un passo dallo. L’ex tecnico del Torino, secondo quanto riporta il quotidiano ‘A Bola’, si trova nella capitale portoghese dove sta incontrando il d.g. biancoverde, Augusto Inacio, per definire i dettagli del contratto che lo legherà per tre anni al club lusitano. Il serbo è il maggior indiziato per sostituire Jorge Jesus, che dopo aver rescisso il contratto con loin seguito alle contestazioni dei tifosi si è trasferito in Arabia Saudita. (AdnKronos) L'articololoCalcioWeb.