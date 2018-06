Mihajlovic-Sporting Lisbona | ufficiale | è il nuovo tecnico

Sporting Clube - Mihajlovic è il nuovo allenatore : Una nuova avventura in panchina, questa volta in Portogallo: ripartirà dallo Sporting Clube de Portugal la carriera di Sinisa Mihajlovic . Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, la ...

Mihajlovic verso lo Sporting Lisbona : Sinisa Mihajlovic è a un passo dallo Sporting Lisbona. L’ex tecnico del Torino, secondo quanto riporta il quotidiano ‘A Bola’, si trova nella capitale portoghese dove sta incontrando il d.g. biancoverde, Augusto Inacio, per definire i dettagli del contratto che lo legherà per tre anni al club lusitano. Il serbo è il maggior indiziato per sostituire Jorge Jesus, che dopo aver rescisso il contratto con lo Sporting in seguito alle ...