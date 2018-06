: Usa, Melania contesta linea dura di Trump su migranti: 'Odioso vedere bimbi separati dai genitori' [news aggiornata… - repubblica : Usa, Melania contesta linea dura di Trump su migranti: 'Odioso vedere bimbi separati dai genitori' [news aggiornata… - BNews_It : Migranti,Ue:-44% domande asilo nel 2017 - TelevideoRai101 : Migranti,Ue:-44% domande asilo nel 2017 -

Diminuisce anche nel 2018 il numero didiin Europa, secondo il rapporto dell'Ufficio europeo di sostegno per l'(Easo). "Il calo significativo delsi è stabilizzato a inizio del 2018": nelci sono state 728.470di protezione internazionale nell'Ue, il 44% in meno del 2016. I dati provvisori per inizio 2018 mostrano una stabilizzazione a circa 50.000al mese. I primi tre Paesi di origine dei richiedenti asili sono Siria (15%), Iraq (7%), Afghanistan (7%).(Di lunedì 18 giugno 2018)