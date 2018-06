: Usa, Melania contesta linea dura di Trump su migranti: 'Odioso vedere bimbi separati dai genitori' [news aggiornata… - repubblica : Usa, Melania contesta linea dura di Trump su migranti: 'Odioso vedere bimbi separati dai genitori' [news aggiornata… - RaiNews : #MelaniaTrump 'odia' vedere bimbi divisi da genitori migranti in Usa. Rara presa di posizione 'politica' della Firs… - fattoquotidiano : Usa, Melania critica la linea dura di Trump sui migranti messicani: “Odioso vedere i bambini separati dai genitori” -

L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, chiede agli Stati Uniti di interrompere laal confine con il Messico deidai loro genitori e lo giudica un comportamento "inammissibile". "Il pensiero che qualsiasi Stato cerchi di scoraggiare i genitori infliggendo questi abusi suiè inammissibile", ha dichiarato Al Hussein in apertura della sessione del Consiglio per i diritti umani dell'Onu a Ginevra.(Di lunedì 18 giugno 2018)