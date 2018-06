Migranti | Unhcr a Trump | irragionevole separare bambini dai genitori

Unhcr - Onu - : 'Malta e Italia facciano sbarcare i Migranti ora' : L'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, fa appello a Italia e Malta "affinché consentano lo sbarco immediato della Aquarius". "E' un imperativo umanitario, le persone sono in difficoltà, stanno ...

Migranti - Unhcr : 'non si può negare il diritto di chiedere asilo' : Secdondo la portavoce Onu per i rifiugiati, Carlotta Sami, la richiesta di solidarietà dell'Italia è legittima, perchè il paese non può essere lasciato solo nell'accoglienza.Ma il diritto di chi fugge ...

Migranti - Unhcr : salvarli è priorità : 17.23 "Oltre 750 morti nel Mediterraneo nel 2018: il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo". Così Carlotta Sami, portavoce Unhcr per i rifugiati per il sud Europa,dopo aver appreso della lettera del ministro Salvini alle autorità di Malta. Il titolare del Viminale ha chiesto alla Valletta di far approdare la nave Acquarius con oltre 600 Migranti a bordo.

Ungheria - aiutare Migranti irregolari sarà reato. Unhcr : ‘Governo ritiri questa legge’ : Nuova stretta di Budapest sull’immigrazione. In base a una proposta di legge presentato dal governo di Viktor Orban in Parlamento aiutare migranti irregolari in Ungheria diventerà presto un reato. Il dibattito e il voto finale si terranno la settimana prossima. Fa parte del pacchetto anche una modifica della Costituzione in modo che accogliere migranti ricollocati sarà vietato. “Vogliamo evitare di diventare un paese di immigrati, ...

Unhcr - appello a governo greco per Migranti Evros : ANSAmed, - ROMA, 30 APR - L'Unhcr ha lanciato un appello per chiedere al governo greco di migliorare "urgentemente" le condizioni di vita e di aumentare la capacità di accoglienza del Paese europeo di ...