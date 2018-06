Migranti | sbarchi al minimo | a maggio sono scesi dell' 82%

Un asse De Magistris-Kyenge : "I Migranti sbarchino a Roma" : Un'alleanza insolita , ma non troppo, . Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'eurodeputata Cécile Kyenge lanciano, ai microfoni di Radio Rock 106.6, un appello al sindaco di Roma Virginia Raggi ...

L'Aquarius a Valencia coi Migranti. Sbarchi anche da Dattilo e Orione : E' finita l'odissea della nave dell'Ong, Sos Méditerranée, che nove giorni fa aveva raccolto 630 profughi, po divisi in tre gruppi. 'Benvenuti a casa vostra' recita un cartello nel molo spagnolo. Ora ...

Migranti - Crimi : “Chiusura dei porti? Il blocco degli sbarchi è un deterrente per chi si imbarca” : Un momento dell’intervento del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Vito Crimi (M5s) nel corso di un convegno a Catania di Area Dg su “Le nuove frontiere dell’immigrazione”. L'articolo Migranti, Crimi: “Chiusura dei porti? Il blocco degli sbarchi è un deterrente per chi si imbarca” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti - Salvini chiude i porti italiani : 'Aquarius' sbarchi a Malta'. L'isola rifiuta : Tra le onde del Mediterraneo sta navigando ora l’Aquarius, la sola nave di una organizzazione non governativa presente nelle acque, con a bordo 629 profughi, tra i quali figurano 123 ragazzi non ancora maggiorenni, 11 bimbi e 7 donne in dolce attesa. La nave arrivera' fra poco vicine alle coste dell’isola di Malta e, se si vedra' chiudere i porti, sara' costretta a rimanere al largo, perché l’Italia non le donera' approdo. Questa la ...

Salvini : 'Sbarchi Migranti solo con la marina militare italiana - niente Ong' : Negli ultimi 6 anni, i governi tecnici hanno permesso lo sbarco di 625 mila immigrati sul territorio italiano. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, al contrario, intende invertire la tendenza. Infatti il Vicepremier, secondo le maggiori testate giornalistiche di opposizione e personaggi di sinistra di spicco come Roberto Saviano o Laura Boldrini, avrebbe dichiarato la chiusura totale dei porti per gli ormai insostenibili sbarchi degli ...

[L'analisi] Gli sbarchi sono colpa della Francia e adesso 7 milioni di Migranti spaventano l'Europa : Questo bisognerebbe fare per fermare le migrazioni della Libia controllate dalle milizie armate e dalle organizzazioni criminali diventate una costante del panorama libico: nell'economia locale si fa ...

C’è un nesso tra gli sbarchi di Migranti in Italia e gli 80 euro? : Lo sostengono certi complottisti e anche Emma Bonino, ma la tesi per cui Renzi accettò i migranti in Italia in cambio di "flessibilità" economica non ha grandi basi The post C’è un nesso tra gli sbarchi di migranti in Italia e gli 80 euro? appeared first on Il Post.

Viminale : dal 1 gennaio a oggi sbarchi Migranti -77 - 4% : Roma, 12 giu. , askanews, Dal 1 gennaio 2018 ad oggi i migranti sbarcati in Italia sono stati 14.441, in calo del 77,45% rispetto allo stesso periodo del 2017 , quando ne arrivarono 64.033, e del 72,...

Migranti - Salvini fissa la nuova linea : sbarchi solo da navi militari : È questo l'obiettivo della sua politica, quello di limitare le operazioni di salvataggio indiscriminato, le navi umanitarie piazzate sotto costa che comunicano con i trafficanti di esseri umani e che ...

Migranti - crollo degli sbarchi : sono 14mila - -76 - 8% rispetto al 2017 : I numeri, aggiornati quotidianamente dal Viminale, fotografano una dinamica che sembra sposarsi male con gli allarmi sulla «invasione» e il «traffico di esseri umani» pubblicizzati nel vivo della campagna elettorale. A questo ritmo, è inverosimile che il bilancio dell’intero 2018 riesca anche solo ad avvicinarsi agli standard del biennio precedente:? 181.436 Migranti sbarcati nel 2016 e 119.369 nel 2017...

La minaccia di Salvini : "Porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti" : La nave Aquarius con a bordo oltre 600 migranti non potrà attraccare in Italia: il Viminale, infatti, non intende autorizzarne lo sbarco, ritenendo che, trovandosi l'imbarcazione a 43...

Salvini : "Porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti : "Porti italiani chiusi agli sbarchi dei migranti", Matteo Salvini è categorico, definendo la linea guida che il ministero degli Interni seguirà nella gestione degli sbarchi. Una nave battente bandiera di Gibilterra con 600 persone a bordo e proveniente dal Nord Africa è infatti in rotta su Malta. Se l'isola non permetterà alla nave l'attracco, all'imbarcazione non sarà permesso di approdare in Italia.Una ...

Oltre mille sbarchi in poche ore di Migranti provenienti dalla Libia : Tra la notte e le prime ore del mattino Oltre mille persone sono state recuperate dalle tre motovedette della Guardia Costiera italiana di stanza a Lampedusa. Si tratta di migranti, in larghissima maggioranza provenienti dall'area subsahariana, salpati dalle coste della Libia. E per Salvini la colpa delle partenze è la "disinformazione".Continua a leggere

Migranti - Salvini : non sarà estate di sbarchi - non starò a guardare : "Malta non dà disponibilità a che si attracchi nei suoi porti. E arrivano tutti tranquillamente in Italia. No, no, no. Se qualcuno pensa ad un'estate come le ultime con sbarchi su sbarchi alzando gli ...