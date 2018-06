Migranti | Salvini | nostre navi resteranno più vicine all' Italia Conte a Berlino da Merkel

Migranti - Matteo Salvini vuole i centri d’accoglienza in Africa : “La pacchia è finita davvero” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ribadisce la volontà di istituire i centri d'accoglienza per i Migranti nei loro paesi d'origine: l'obiettivo è quello di riportare le imbarcazioni di Marina militare e guardia costiera il più vicino possibile alle coste italiane, spostando allo stesso tempo la frontiera in Africa e non più in Europa. "La pacchia è finita davvero", aggiunge Salvini.Continua a leggere

Migranti - ecco il piano di Salvini per frenare i flussi dalla Libia : Presto l’incontro del capo del Viminale con il presidente libico Serraj. L’Italia chiederà il rilancio dei rapporti con Tripoli con la ripresa della collaborazione politica, economica e infrastrutturale. E offrirà un aumento delle dotazioni navali per il pattugliamento della Guardia costiera civile e militare di Serraj. C’è l’ipotesi di consegna fino a dieci nuove motovedette, finanziate con fondi europei...

Migranti - tasse e Germania-Messico. Cosa ha detto Salvini a "Non è l'Arena" : L'inizio è colloquiale. "È vestito con una camicia bianca, è un simbolo di armonia. Non è così?", gli domanda il conduttore Massimo Giletti. Matteo Salvini replica: "Me l'ha suggerita mia figlia, è l'unica da cui prendo ordini". Poi però si arriva ai temi caldi, quelli che hanno visto in queste settimane il ministro dell'Interno al centro delle ...

Migranti - oggi vertice Merkel-Conte. Salvini conferma la linea dura : L'incontro a Berlino tra la cancelliera tedesca e il premier italiano; al centro la discussione sulla proposta di aprire hotspot in Africa e un aumento dei fondi. 'Continueremo a salvare vite umane in ...

Migranti - ecco il piano del governo Conte e del ministro Salvini : Bisognerà capire la fattibilità di queste strutture, affidata a un'agenzia internazionale, il grado di volontà politica da parte dell'Europa e, soprattutto, quante risorse saranno messe a ...

Migranti - Matteo Salvini : nostre navi saranno più vicine all'Italia : "Chiederemo alla Guarda costiera di stare più vicina alle coste italiane, perché in Mediterraneo possono intervenire il Nordafrica, la Francia, la Spagna, il Portogallo: non possiamo permetterci di ...

Migranti - Renzi attacca Salvini : 'Bullo sulla pelle di 629 poveri disgraziati' : Poi, più malizioso parla di 'Fattore C': 'In politica serve sempre, non basta ma aiuta. Del resto - conclude Maroni - lui è l'uomo del rischio, ha le sue idee e compie grandi passi. Poi capita che si ...

Migranti - Salvini : «Non siamo più gli zerbini. La Spagna ne accolga altri 60mila » : «La #Aquarius approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in Italia attracca in un Paese diverso: segno che qualcosa sta cambiando, non siamo piú gli...

Renzi contro Salvini : “Fa il bullo con Migranti”/ Il ministro : “Italiani hanno risposto lasciandolo a casa” : Renzi contro Salvini: “Fa il bullo con i migranti. Non lascio morire la gente in mare, una vita umana vale più di un milione di like, piuttosto perdo voti”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:02:00 GMT)

Aquarius - navi Ong a Valencia/ Video - Salvini : “Macron cuore grande - dopo Spagna prenda lui i Migranti” : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 20:53:00 GMT)

Salvini : 'aiuteremo i Migranti in Africa. Renzi : 'sei un bullo. Dove sono finiti flat tax e Fornero' : Il ministro dell'Interno: impegno del governo in Africa, e dopo aver diminuito gli sbarchi aumento delle espulsioni. L'ex segretario Pd attacca: 'M5s corrente padana, sostanzialmente a rimorchio' -

Migranti - Salvini : 'Macron ha un cuore grande - tocca alla Francia' : "Sono sicuro che, con il presidente francese Macron, che ha un cuore così grande, dopo la Spagna toccherà alla Francia e poi magari al Portogallo e a Malta" accogliere i Migranti. E' quanto ha detto ...

Migranti - Renzi : 'Salvini bullo'. La replica : hanno risposto italiani - : Botta e risposta tra l'ex segretario Pd e il ministro dell'Interno: prepotente con 629 rifugiati, dei poveri disgraziati. Il leader leghista: "Non ho tempo per rispondere, l'hanno già fatto italiani ...

AQUARIUS - NAVI ARRIVATE A VALENCIA/ Video - Maroni : “bene Salvini - sui Migranti cambia la storia Ue” : AQUARIUS arrivata a VALENCIA, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:35:00 GMT)