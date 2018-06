Migranti | rotta balcanica in una mostra a Valdagno

L'Aquarius fa rotta verso Valencia - ma ci sono due Migranti dispersi : Dove si trova la nave Aquarius? E in che condizioni sono i migranti a bordo? Secondo le ultime notizie, la nave di Sos Mediterranée con un centinaio di migranti a bordo, alla quale nei giorni scorsi...

Migranti : Aquarius cambia rotta : ANSA, - ROMA, 14 GIU - La nave della Guardia Costiera italiana che guida il nostro convoglio, ha deciso di cambiare rotta. Lo scrive in un tweet Sos Mediterranee sottolineando che si tratta di una ...

Migranti : nave Usa abbandona 12 corpi in mare. L'Aquarius cambia rotta : La nave della marina militare ha messo in salvo 41 Migranti e ha chiesto aiuto alla Sea Watch. Il monito del Papa: serve l'aiuto dell'intera comunità internazionale - Rischia di scoppiare un altro ...

Aquarius in difficoltà - costretta a cambiare rotta : il viaggio dei Migranti verso Valencia è un'odissea : Onde di tre metri e vento a 35 nodi: a bordo vomitano da ore. La nave umanitaria cerca acque più tranquille, ma non arriverà prima di sabato sera o domenica a destinazione, dopo il no dell'Italia allo sbarco. I volontari: "Si sta giocando con le vite di 629 persone"

La rotta spagnola dei Migranti non è più così deserta : Roma. Il governo spagnolo del socialista Pedro Sánchez ha accettato di accogliere a Valencia i 629 migranti della nave Aquarius, dopo che il ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, ha impedito alla nave di attraccare in Italia. I due esecutivi, spagnolo e italiano, sono nati negli stessi gio

Italia e Migranti : cambio di rotta - ora Salvini dice no : Tra le onde del Mediterraneo sta navigando ora l’Aquarius, la sola nave di una organizzazione non governativa presente nelle acque, con a bordo 629 profughi, tra i quali figurano 123 ragazzi non ancora maggiorenni, 11 bimbi e 7 donne in dolce attesa. La nave arriverà fra poco vicine alle coste dell’isola di Malta e, se si vedrà chiudere i porti, sarà costretta a rimanere al largo, perché l’Italia non le donerà approdo. Questa la dichiarazione ...

