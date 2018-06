Migranti - Onu : inaccettabile separare figli da genitori : separare i figli dai genitori Migranti che entrano illegalmente negli Stati Uniti dalla frontiera con il Messico «è inaccettabile e crudele». È il monito lanciato a Ginevra...

Abdurahman al-Milad - chi è il trafficante di uomini e petrolio sanzionato dall’Onu che ferma i Migranti per conto dell’Italia : In qualità di comandante di una brigata della cosiddetta “Guardia costiera libica” ha fermato i barcone in mare per conto dell’Italia. I rapporti dell’Onu, almeno dal 2015, lo accusano di “aver sparato sui barconi dei migranti per affondarli”, di averli aggrediti in mare e di averli venduti ai miliziani che controllano i centri di detenzione. La scorsa settimana le Nazioni Unite lo hanno inserito in una lista di ...

Migranti - allarme Onu : "Ogni anno i trafficanti guadagnano oltre 7 miliardi di dollari" : C'è un'unica certezza: le vittime sono sempre i più deboli, coloro che sono pronti a tutto per la speranza di una vita migliore. Almeno 2,5 milioni di Migranti in tutto il mondo...

Onu : oltre 7 mld Usd incassati da trafficanti di Migranti nel 2016 : Roma, 13 giu. , askanews, Almeno 2,5 milioni di migranti in tutto il mondo hanno fatto ricorso alle organizzazioni dei trafficanti per attraversare le frontiere nel 2016, garantendo loro oltre 7 miliardi di dollari di profitto, cifra pari alla spesa di Stati Uniti e ...

Migranti - dopo Aquarius un'altra nave al largo della Libia. Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fateli sbarcare subito» : ROMA - Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti,...

Migranti - Onu e Ue a Italia-Malta : fateli sbarcare ora | Toninelli : penso e spero in una decisione in poche ore : Conte incontra il segretario generale della Nato e auspica maggior collaborazione nel Mediterraneo. Il tweet dal cardinale Ravasi: "Ero straniero e non mi avete accolto".

Unhcr - Onu - : 'Malta e Italia facciano sbarcare i Migranti ora' : L'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, fa appello a Italia e Malta "affinché consentano lo sbarco immediato della Aquarius". "E' un imperativo umanitario, le persone sono in difficoltà, stanno ...

