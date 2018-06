Migranti | Onu contro Usa | separare genitori e figli ' inammissibile'

Abdurahman al-Milad - chi è il trafficante di uomini e petrolio sanzionato dall’Onu che ferma i Migranti per conto dell’Italia : In qualità di comandante di una brigata della cosiddetta “Guardia costiera libica” ha fermato i barcone in mare per conto dell’Italia. I rapporti dell’Onu, almeno dal 2015, lo accusano di “aver sparato sui barconi dei migranti per affondarli”, di averli aggrediti in mare e di averli venduti ai miliziani che controllano i centri di detenzione. La scorsa settimana le Nazioni Unite lo hanno inserito in una lista di ...

Migranti - allarme Onu : "Ogni anno i trafficanti guadagnano oltre 7 miliardi di dollari" : C'è un'unica certezza: le vittime sono sempre i più deboli, coloro che sono pronti a tutto per la speranza di una vita migliore. Almeno 2,5 milioni di Migranti in tutto il mondo...

Onu : oltre 7 mld Usd incassati da trafficanti di Migranti nel 2016 : Roma, 13 giu. , askanews, Almeno 2,5 milioni di migranti in tutto il mondo hanno fatto ricorso alle organizzazioni dei trafficanti per attraversare le frontiere nel 2016, garantendo loro oltre 7 miliardi di dollari di profitto, cifra pari alla spesa di Stati Uniti e ...

Migranti - dopo Aquarius un'altra nave al largo della Libia. Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fateli sbarcare subito» : ROMA - Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti,...

Migranti - Onu e Ue a Italia-Malta : fateli sbarcare ora | Toninelli : penso e spero in una decisione in poche ore : Conte incontra il segretario generale della Nato e auspica maggior collaborazione nel Mediterraneo. Il tweet dal cardinale Ravasi: "Ero straniero e non mi avete accolto".

Aquarius - Onu e Ue in pressing su Italia e Malta : "Fate sbarcare i Migranti" : Difficile dire cosa potrebbe accadere dopo la chiusura dei porti decisa dal ministro degli Interni Matteo Salvini. La situazione, per ora, è di stallo totale: il governo maltese ha ribadito il suo "no"

Unhcr - Onu - : 'Malta e Italia facciano sbarcare i Migranti ora' : L'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, fa appello a Italia e Malta "affinché consentano lo sbarco immediato della Aquarius". "E' un imperativo umanitario, le persone sono in difficoltà, stanno ...

Migranti - Ue e Onu a Italia e Malta : 'Fateli sbarcare subito' - Trenta : 'La Marina è da Nobel per la Pace' : Così il sindaco di Barcellona, Ada Colau, ha risposto al Forum Nueva Economia quando le è stato domandato se la città da lei governata sia disposta ad accogliere le persone che si trovano a bordo ...

Migranti - scontro Italia-Malta su nave Aquarius. Onu : soluzione rapida - : Braccio di ferro sull'imbarcazione della ong Sos Mediterranee con 629 persone: non è autorizzata ad approdare nei porti italiani . Unhcr: "Salvarle resti priorità". Msf: "Politica degli Stati non sia ...

Migranti - Onu : trovare soluzione rapida : 22.23 "Stati e attori coinvolti trovino soluzioni rapide che consentano ai Migranti e rifugiati dell'Aquarius di essere sbarcati in modo sicuro e rapido". E' l'appello dell'agenzia Onu per i rifugiati, Unhcr, in Italia, riguardo la nave Ong, con a bordo 629 persone, alla quale Salvini ha vietato lo sbarco in Italia chiedendo a Malta di accoglierla "Il rallentamento delle operazioni mette a rischio la salute di centinaia di persone con urgente ...

L'Onu sanziona per la prima volta i vertici della tratta di Migranti : Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto sanzioni nei confronti dei vertici del traffico di esseri umani in Nord Africa. Gli Stati membri, di conseguenza, dovranno attuare le misure ...