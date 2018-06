Migranti muoiono in un incidente in Texas | stavano scappando dalla polizia

La strage silenziosa dei campi - dove italiani e Migranti muoiono insieme : Negli ultimi sei anni i braccianti caduti sono più di 1.500. Immigrati e italiani. Nell’indifferenza generale. Il sindacalista Soumayla, ammazzato in Calabria il 2 giugno, lottava per i diritti di questi lavoratori Sfruttamento, stupri e aborti: le braccianti rumene in Sicilia vivono ancora come schiave " Lo scrittore Catozzella: "Chi odia i migranti è perché ci ritrova se stesso" " Razzisti, non vi daremo tregua"