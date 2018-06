Migranti | Merkel accetta ultimatum di Seehofer | 15 giorni per accordo Ue

Migranti - Salvini blinda porti Italia/ Merkel-Seehofer : “15 giorni per accordi Ue - se no frontiere chiuse” : Migranti, Salvini: "le nostre navi saranno più vicine ai porti d'Italia". Ultime notizie, Conte da Merkel sul caso Aquarius e tema immigrazione. Germania, "15 giorni per accordi Ue, se no.."(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:55:00 GMT)

Conte a Berlino incontra Merkel - sul tavolo la questione Migranti - : Il presidente del Consiglio è in Germania per incontrare la cancelliera tedesca. Tra le questioni da affrontare, quella dei flussi migratori. Il premier potrebbe poi proporre l'ipotesi di fondi Ue ...

Conte in Germania per un'intesa sui Migranti - - serve anche alla Merkel - : Stasera a Berlino il faccia a faccia tra il premier italiano e la cancelliera tedesca, che sempre sulla questione profughi è ai ferri corti con il ministro dell'Interno Seehofer, pronto a 'respingere ...

Merkel-Conte : non solo Migranti - anche tema disoccupazione : La questione migranti costituirà una parte della bilaterale di oggi fra Angela Merkel e Giuseppe Conte a Berlino, ma certamente non l'unico tema. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen ...

Migranti - Salvini : nostre navi più vicine a porti Italia/ Lifeline “è fascista” : Conte-Merkel su caso Aquarius : Migranti, Salvini: "le nostre navi saranno più vicine ai porti d'Italia". Ultime notizie, Conte da Merkel sul caso Aquarius e tema immigrazione. Lifeline, "ministro è fascista"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 11:59:00 GMT)

Migranti - lavoro e povertà Conte dalla Merkel punterà ad avere un progetto comune : Condividere la gestione del fenomeno migratorio, in base allo slogan «chi mette piede in Italia, mette piede in Europa», e insistere sulla promozione di centri di identificazione in Africa. Ospite stasera a Berlino della cancelliera Angela Merkel, il premier Giuseppe Conte avrà modo di ripetere anche alla leader tedesca le richieste italiane sull’i...

Migranti - più che Salvini sarà Merkel a smuovere le acque : (Foto: LaPresse) Che qualcosa possa muoversi al Consiglio europeo di fine mese non dipenderà poi troppo dai muscoli di Matteo Salvini né, figuriamoci, da Giuseppe Conte. Al contrario, sull’immigrazione è anche la Germania a barcollare: la stessa esistenza della Große Koalition è a rischio. In primo luogo dall’onda lunga del famoso “wir shaffen das”, il “ce la faremo” del 2015 con cui Angela Merkel aprì le porte del Paese a un milione di profughi ...

Migranti - Salvini : nostre navi resteranno più vicine all'Italia. Conte a Berlino da Merkel : Il tema immigrazione, causa delle recenti polemiche tra Roma e Parigi per la 'linea dura' del ministro dell'Interno Salvini continua dunque ad occupare il centro della scena politica

Migranti - oggi vertice Merkel-Conte. Salvini conferma la linea dura : L'incontro a Berlino tra la cancelliera tedesca e il premier italiano; al centro la discussione sulla proposta di aprire hotspot in Africa e un aumento dei fondi. 'Continueremo a salvare vite umane in ...

Bild - nuovo ultimatum Seehofer a Merkel sui Migranti? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania - Merkel aspetta Conte e lavora a un vertice speciale sui Migranti per risolvere i guai con il ministro Seehofer : Lunedì il premier Giuseppe Conte volerà a Berlino per incontrare Angela Merkel. Troverà un ambiente teso, con la cancelliera impegnata a risolvere i contrasti con il suo ministro dell’Interno, il leader della Csu bavarese Horst Seehofer. Sarà infatti una giornata decisiva per la crisi di governo tedesca, come scrive la Bild am Sonntag: il ministro ha intenzione di varare il suo masterplan sull’immigrazione che Merkel ha bloccato. Per ...

Migranti : Merkel lavora a vertice speciale con partner Ue? : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - Aquarius sbarca a Valencia - fine dell’odissea. Domani Conte incontra Merkel : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 Migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. L'ingresso dell’imbarcazione e delle due navi della Guardia costiera e della Marina italiane a sostegno (Dattilo e Orione) è scaglionato di tre ore: una scelta fatta per permettere la migliore assistenza possibile a tutti i Migranti dopo giorni in mare. E Domani il premier Conte incontra a Berlino la cancelliera Merkel ...

Migranti : Merkel lavora a vertice speciale con partner Ue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve