Migranti | Matteo Salvini vuole i centri d’accoglienza in Africa | “La pacchia è finita

Migranti - Matteo Salvini : nostre navi saranno più vicine all'Italia : "Chiederemo alla Guarda costiera di stare più vicina alle coste italiane, perché in Mediterraneo possono intervenire il Nordafrica, la Francia, la Spagna, il Portogallo: non possiamo permetterci di ...

RENZI CONTRO SALVINI : "AQUARIUS? FA IL BULLO CON Migranti/ Attacca la Sinistra : "sbagliate Matteo" : RENZI CONTRO SALVINI: "Fa il BULLO con i MIGRANTI. Non lascio morire la gente in mare, una vita umana vale più di un milione di like, piuttosto perdo voti".

Matteo Salvini continuerà con la linea dura su Migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

Migranti - Matteo Salvini su Facebook/ "Due Ong sono in arrivo - ma si cerchino altri porti non italiani" : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: "Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui Migranti e poi : "Io tratto con i capi di governo - non con i ministri" : Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l'asse Austria-Germania-Italia da lui invocato: "Ogni Paese ha capi di Stato e di governo, gli accordi si fanno a quel livello".

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui Migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l'asse Austria-Germania-Italia da lui invocato: "Ogni Paese ha capi di Stato e di governo, gli accordi si fanno a quel livello".Continua a leggere

Aquarius - Matteo Salvini risponde a Emmanuel Macron : 'Domani eccoti i 6000 Migranti che hai promesso di prendere' : Dopo cena, da Lilli Gruber , arriva anche la risposta di Matteo Salvini a Emmanuel Macron sul caso Aquarius . Ospite di Otto e mezzo su La7, il ministro degli Interni parla ovviamente di immigrazione ...

Matteo Salvini e i Migranti - la genesi dell'odio : Il mondo "identitario" è il vero motore della tesi di Camus cara a Salvini, la sostituzione etnica. Nel loro manifesto chiedono l'espulsione di massa dei migranti già presenti in Europa, annullando i ...

Matteo Salvini - il consiglio di Verdini sui Migranti : 'L'unica soluzione sono respingimenti e chiusura dei porti' : C'è il ruolo fondamentale dell' immigrazione , per lo più incontrollata, secondo Denis Verdini , se oggi l'Italia si trova ad avere un governo che è il combinato disposto di due forze populiste . Un ...

Matteo Salvini : basta Migranti a spasso : Il ministro dell'interno Matteo Salvini annuncia che saranno aperti dei Centri per i rimpatri "chiusi affinche la gente non vada a spasso per la città

Migranti - Belgio : "Bene la linea di Matteo Salvini - siamo con lui"

Alessandro Sallusti attacca Matteo Salvini : 'Non possiamo respingere i barconi - difficile espellere i Migranti' : 'Non possiamo respingere i barconi, difficile espellere centinaia di migliaia di persone in tempi ragionevoli': Alessandro Sallusti , ospite di Tiziana Panella a Tagadà , su La7, attacca Matteo ...

Migranti - Matteo Salvini : “Non terremo una linea dura ma di buon senso. Mediterraneo è un cimitero” : Ancora in tour elettorale, dopo le dichiarazioni di ieri, Matteo Salvini in Sicilia torna sul tema Migranti: “Non terremo una linea dura, ma di buon senso”. Il ministro dell’Interno a Catania, prima di una conferenza stampa col candidato a sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese, dice anche riferendosi ai naufragi con 19 vittime tra Tunisia e Turchia:“Oggi altri morti in mare: il Mediterraneo è un cimitero. C’è un unico ...