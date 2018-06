Migranti | hotspot a Palermo | associazioni e sindacati ribadiscono ' no' a Regione

Migranti - “hotspot Ue in Africa” : Moavero lancia la proposta italiana. Che ha molti sponsor in Europa : Hotspot gestiti dall’Europa nei Paesi di origine e di transito, quindi in Africa, con l’obiettivo di limitare il traffico di esseri umani. E’ questa la proposta forte che il governo italiano presenterà al vertice Ue di fine giugno. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e lo ha ribadito anche Matteo Salvini. L’idea è accolto tiepidamente a Bruxelles ma piace a molte cancellerie del Vecchio Continente: ...

Conte a Parigi per vedere Macron. L’idea : gli hotspot nei paesi dei Migranti | : Pranzo a Parigi per il premier dopo le tensioni tra i due paesi sulla questione accoglienza e profughi

Hotspot - Frontex - Dublino. Le parole chiave sui Migranti di Conte e Macron : I tre capisaldi annunciati da Giuseppe Conte ed Emmanul Macron per la gestione dei migranti in Europa si reggono su altrettanti progetti comunitari:?la costruzione di centri per l’identificazione dei migranti (gli Hotspot), il rafforzamento dell’agenzia europea di cooperazione sulle frontiere esterne (Frontex) e la revisione del regolamento che disciplina l’accoglienza nei paesi Ue (Dublino). Vediamo cosa sono e come potrebbero cambiare...

Caso Migranti - Macron-Conte uniti contro i viaggi della morte : hotspot nei loro Paesi e riforma 'Dublino' : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo nei rapporti tra Francia e Italia di 48 ore fa. 'Lo scambio che abbiamo vuto ha ...

AQUARIUS E Migranti - VERTICE MACRON-CONTE/ Ultime notizie : tra Francia e Italia c'è intesa solo sugli hotspot : Caso AQUARIUS, pace Conte-Macron: Ultime notizie Italia-Francia, 'lavoriamo su riforma Dublino'. Salvini: 'nave MIGRANTI in Spagna, no crociera'.

Migranti - Conte a Macron : istituire hotspot in Africa. Sì a riforma radicale di Dublino : Al vertice dell’Eliseo pace fatta tra i due Paesi dopo le tensioni sul caso Aquarius. La proposta di Roma è di puntare sulla creazione di strutture per l’identificazione dei Migranti che vogliono presentare richiesta d'asilo direttamente nei Paesi africani d'origine e di transito dei Migranti...

Caso Migranti - Macron-Conte uniti contro i viaggi della morte : hotspot nei loro Paesi e riforma "Dublino" : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo...

Conte incontra Macron a Parigi. Convergenza su euro e Migranti : hotspot nei Paesi d’origine per bloccare le partenze : Il faccia a faccia fra il premier italiano e il presidente francese. Accordo per proporre in sede europea l’istituzione di hotspot nei Paesi africani d’origine per chiudere la rotta verso il Mediterraneo e cercare di evitare partenze e morti dei migranti

Migranti - Conte a Macron : istituire hotspot in Africa. Sì a riforma radicale di Dublino : L’idea, confermata da fonti vicine al Governo, è di puntare sulla creazione di strutture per l’identificazione dei Migranti che vogliono presentare richiesta d'asilo direttamente nei Paesi africani d'origine. Trump:?«Conte è fantastico, essere duri sull’immigrazione paga»...

Migranti - Conte da Macron propone hotspot nei Paesi d'origine - : Incontro all'Eliseo tra il premier italiano e il presidente francese per siglare una tregua dopo lo scontro sulla nave Aquarius e per trovare una linea sull'immigrazione. Salvini però attacca: "A ...

Migranti - al via il vertice Macron-Conte a Parigi. “Dall’Italia la proposta di creare hotspot nei Paesi d’origine” : È iniziato il pranzo di lavoro a Parigi fra il presidente francese Emmanuel Macron e il neo premier italiano Giuseppe Conte. Dopo il durissimo scontro avvenuto nei giorni scorsi per il caso Aquarius, i due leader tentano ora di ricostruire il dialogo a partire da una simbolica stretta di mano all’Eliseo. Sul tavolo uno dei temi più scottanti per l’Ue e per il governo M5s-Lega: la gestione dei flussi migratori. Con l’Italia che, ...

Migranti - Conte da Macron con la proposta di riforma di Dublino e di una gestione europea per gli hotspot nei Paesi d'origine : PARIGI. La stretta di mano tra Macron e Conte sigla la pace, o almeno l'armistizio, tra Italia e Francia dopo lo scontro sul caso Aquarius . Con l'obiettivo di far partire un lavoro comune sul tema ...

Migranti : Conte da Macron con proposta hotspot Paesi origine : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Conte incontra Macron e propone : hotspot in paesi d'origine Migranti : Creare nuovi hotspot in Africa, in Libia manche in Niger. E' la proposta che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferiscono fonti di Governo, presenta in questi minuti al presidente della ...